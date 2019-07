Sétif : Début des festivités

Dans la wilaya de Sétif, les festivités se sont poursuivies hier à l’institut de la formation professionnelle où ont été honorés les lauréats de l’année 2018-2019 ainsi que plusieurs activités mettant en exergue les avancées enregistrées par ce secteur dans une wilaya qui ne comptait pas plus que le CFP de la cité Bel Air à l’indépendance et qui s’est dotée depuis de nombreuses infrastructures et d’équipements de pointe dans différents secteurs. Au cours de cette cérémonie en présence du wali, Mohamed Belkateb, des directeurs de l’exécutif, de partenaires économiques et sociaux ainsi que de parents de stagiaires les lauréats de toutes les spécialités ont ainsi été récompensés et exhortés à poursuivre leurs efforts pour contribuer à la réalisation des défis et traduire dans les faits les objectifs que s’assigne ce secteur.

Des acquis d’autant plus importants que ces festivités ont été placées sous le signe de «la connexion inter-générations et de la préservation du serment» tendant à allier la science et la technologie à l’authenticité et impulser le potentiel juvénile en vue de s’inspirer constamment des valeurs des aînés, artisans de la glorieuse Révolution de Novembre. Azzedine Sedka, directeur de la formation professionnelle, ne manquera pas de développer cette dimension fortement symbolique et de rendre un vibrant hommage à nos glorieux martyrs et aux artisans de la liberté quand il annoncera notamment que cette fête se déroule au moment où le secteur connaît de profondes réformes à l’effet de lui permettre de se hisser au niveau des exigences qui s’imposent dans un monde en constante mutation. Il fera état des efforts d’envergure consentis par l’Etat à l’endroit de ce secteur qui connaît aujourd’hui des avancées et des réalisations fortes, exprimant par la même ses félicitations aux lauréats et aux enfants de chouhada, fonctionnaires retraités qui seront également honorés à cette occasion. Au cours de ces portes ouvertes, le wali prendra également connaissance des différents indicateurs qui caractérisent la dynamique de ce secteur doté d’une capacité résidentielle de 16.357 stagiaires dont plus de 6.300 filles avec une offre mobilisée pour 2019 de 13.000 postes. Des acquis consolidés par des actions de partenariat non moins importantes, sachant que pas moins de 14 conventions sont signées avec différents secteurs au moment où plusieurs grands projets sont en voie de réalisation comme les INSFP de Sétif spécialisé dans le domaine de l’audiovisuel, celui de Bougaa dans celui du tourisme et de l’hôtellerie et celui d’El Eulma pour les techniques administratives et la gestion. Le wali insistera particulièrement sur la nécessaire adaptation de la formation aux besoins de la wilaya sans négliger l’autre volet important lié au suivi et à l’accompagnement du produit de la formation.

F. Zoghbi