Conjoncture : Des défis et des intérêts communs

L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, notamment la Russie, ont approuvé, hier, à Vienne, un pacte destiné à consolider et à pérenniser leur alliance. Une sorte de charte consacrant un mécanisme de «coopération permanente», entre les 24 pays désignés par «OPEP+». Les 14 membres du cartel et leurs dix partenaires ont adopté à l'unanimité ce «document historique» produit par les représentants de l'Arabie saoudite. Les 24 pays ont également reconduit, pour une durée de neuf mois, leur accord de décembre 2018 portant sur la réduction de leur offre cumulée de 1,2 million de barils/jour. Le cadre de coopération ainsi renouvelé reste ouvert à tous les producteurs de pétrole intéressés à joindre la démarche visant à maintenir durablement l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier mondial. C’est ce qu’a déclaré Manuel Salvador Quevedo Fernandez, ministre du Venezuela chargé du Pétrole et président de la Conférence de l'OPEP, à la 6e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP, tenue hier, à Vienne, en Autriche. Une initiative qui tend à élargir l’assise de l’Accord d’Alger pour la limitation de la production qui, estiment les analystes, a donné ses résultats en contribuant à maintenir les cours de l’or à des niveaux adéquats. Aussi, cette volonté manifeste des tenants des rênes de l’OPEP à vouloir motiver d’autres pays hors OPEP relève de la stratégie du cartel pour la mise en place d’un cadre de coopération sur le long terme et qui soit en mesure d’anticiper les soubresauts du marché, ses réactions et ses besoins. Une perspective abordée, lors de la 176e réunion de la Conférence de l'OPEP tenue hier, et qui engage les pays sous la coupe de l’OPEP+ dans le processus consistant à promouvoir une stabilité durable du marché pétrolier tant elle impacte directement le secteur des investissements dans le secteur. La crise qui a frappé l’industrie pétrolière mondiale, de 2014 à 2016, et qui conduit à la perte de milliers d’emplois de par le monde, demeure présente dans les esprits. Par conséquent, l’intérêt général impose de souscrire à la politique de l’OPEP, les défis et les enjeux étant communs. Cela étant dit, les efforts de sauvegarde de la stabilité du marché recommandent aussi d’«éviter d’utiliser le marché du pétrole comme un moyen de s’attaquer aux économies des nations souveraines, ce qui affecte directement le bien-être et le développement de la population», a souligné le ministre du Venezuela chargé du Pétrole, dans son discours d’ouverture en tant que président de la Conférence de l'OPEP, à la 6e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP, citant le cas de son pays qui fait les frais de cette politique imposée par les Etats-Unis. «Ceci est sans aucun doute injuste, illégal et immoral», a-t-il poursuivi. Dans cet esprit, a-t-il insisté, «les 24 pays engagés dans la Déclaration de coopération, devront rester vigilants pour faire en sorte que le marché mondial du pétrole reste équilibré et stable». Faut-il également veiller à cette cohésion et faire en sorte que les tensions géopolitiques ne se répercutent pas négativement sur l’action de l’OPEP dans un contexte qui impose vigilance face aux pressions américaines. En fait, «l'Opep seule, c'est moins de 30% de la production mondiale». De ce point de vue, «l'influence de la Russie, grand exportateur, est la bienvenue», avait souligné, lundi, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Falih.

D. Akila