Pétrole : Le Brent à plus de 64 dollars

Les prix du pétrole sont retombés hier en cours d'échanges européens, après avoir bénéficié la veille de la volonté des membres de l'Opep, ainsi que de leurs alliés, de prolonger leur accord de réduction de la production. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, valait 64,89 dollars à Londres, en baisse de 0,26% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en août perdait 0,34% à 58,89 dollars. La veille, il avait dépassé les 60 dollars pendant plusieurs heures. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, ont fait bloc lundi derrière la proposition russo-saoudienne de prolonger de neuf mois les baisses de production en vigueur pour soutenir les cours. Les 14 pays de l'Opep «sont parvenus à un accord» pour garder le cap des limitations actuelles de production jusqu'à mars 2020, a annoncé lundi soir le ministre vénézuélien, Manuel Quevedo, président de la Conférence.

Plus tôt, le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, avait affirmé que l'ensemble des pays de l'Opep et leurs dix alliés, emmenés par la Russie, avaient exprimé «un soutien unanime» à l'extension des baisses de production. Sauf surprise, la décision devrait donc être officiellement entérinée hier. Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi lundi à 65,71 dollars le baril après avoir terminé la semaine à 65,60 dollars, a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web. Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a avancé de 0,49% à 65,06 dollars. Cette hausse intervient après l'annonce de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de prolonger ses ajustements de production volontaires convenus lors de sa précédente rencontre pour une période supplémentaire de neuf mois, à partir du 1er juillet courant.