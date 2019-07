L’Opep décide de prolonger ses ajustements de production : Jusqu’à mars 2020

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a décidé de prolonger ses ajustements de production volontaires convenus lors de sa précédente rencontre pour une période supplémentaire de neuf mois, à partir du 1er juillet courant, a annoncé l'Opep à l'issue de sa 176e réunion tenue lundi dernier à Vienne (Autriche).

«Compte tenu des fondamentaux actuels et du consensus sur les perspectives pour le reste de 2019, la Conférence des Etats membres de l'Opep a décidé de prolonger les ajustements de production volontaires convenus lors de sa 175e

réunion pour une période supplémentaire de neuf mois à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 mars 2020», précise-t-on dans un communiqué rendu public sur le site web de l'Organisation.

A travers cette décision, les pays membres ont confirmé leur volonté de rester centrés sur les fondamentaux et leur volonté de créer un marché du pétrole stable et équilibré, dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et de la santé de l'économie mondiale, a ajouté la même source.

Lors de cette réunion, la Conférence des Etats membres de l'Opep a examiné le rapport du Secrétaire général, le rapport et les recommandations du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC), dont les travaux ont été appuyés par le Comité technique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP, le rapport du Conseil de la Commission économique, ainsi que diverses questions administratives. Dans ce cadre, elle a pris note de l'évolution du marché pétrolier depuis sa dernière réunion tenue les 6 et 7 décembre 2018 à Vienne et a examiné les perspectives du marché pétrolier pour le reste de 2019 et jusqu'en 2020.

«La croissance de la demande de pétrole pour 2019 a été révisée à la baisse depuis la dernière réunion de la Conférence pour atteindre 1,14 million de barils par jour (mb/j) et que l'offre hors Opep en 2019 devrait croître à un rythme soutenu de 2,14 millions de bpj», selon le communiqué.

La Conférence de l'Opep a, d'autre part, reconnu les récents niveaux record de conformité aux ajustements volontaires de la production effectués par tous les pays participants dans la «Déclaration de coopération». Elle a également noté qu'«il restait vital que chaque pays participant assume l'entière responsabilité de ses propres ajustements».

Dans ce cadre, le Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-Opep (JMMC) a été prié de surveiller avec «vigilance la mise en œuvre rapide et équitable» de l'extension des ajustements de production, ainsi que de l'évolution du marché pétrolier et de faire rapport au président de la Conférence de manière régulière. La Conférence de l'Organisation a reconnu «le rôle crucial» joué par les pays non membres de l’Opep dans la «Déclaration de coopération».

A cet égard, elle a souligné l'importance de la 6e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP qui s’est tenu hier à Vienne. D'autre part, la Conférence des Etats membres de l'Opep a approuvé le projet de Charte de la coopération et a invité les pays membres à le suivre dans le cadre de leurs processus nationaux respectifs. Enfin, cette rencontre a renouvelé le mandat de M. Mohammad Sanusi Barkindo en tant que Secrétaire général de l'Organisation pour une période de trois ans, conformément à l'article 28A du statut de l'Opep, avec effet à partir du 1er août 2019. La prochaine réunion ordinaire de la Conférence de l'Opep sera tenue à Vienne le 5 décembre 2019. Pour rappel, l'Opep avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

---------------------------------

M. Arkab : Un « grand succès »

Le ministre de l'Energie, vice-président de l'Opep, Mohamed Arkab, a qualifié de «grand succès», la réunion de la 176e Conférence des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui s'est tenue lundi dernier, à Vienne, a indiqué hier un communiqué du ministère. «La réunion de la Conférence de l'Opep qui s'est tenue hier a été un grand succès. Pour ce qui est du marché pétrolier, nous sommes d'accord pour prolonger l'accord de réduction de la production des pays Opep et non-Opep de 1,2 Mbj au 31 mars 2020», a précisé le ministre en poursuivant que «ceci, aura sans doute un impact très positif sur l'équilibre du marché pétrolier et permettra de réduire de manière substantielle l'excédent des stocks mondiaux de pétrole». Il a affirmé que «le second résultat très positif est l'accord sur un projet de cadre de coopération à long terme entre les pays de l'OPEP et non-OPEP. Ceci permettra d'ancrer cette coopération, de la structurer et d'attirer d'autres pays producteurs de pétrole». «L'Algérie a joué un rôle important dans la recherche d'un consensus et dans l'élaboration du projet final», a relevé le ministre. Selon M. Arkab, il a été «décidé de tenir la prochaine Conférence les 5 et 6 décembre prochain à Vienne», ajoutant que «ceci nous permettra d'évaluer à nouveau les conditions du marché pétrolier et de prendre les décisions idoines si nécessaire». Entre-temps, le JMMC, dont l'Algérie est membre, se réunira régulièrement, a ajouté la même source.