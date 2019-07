Mourad Preure, expert pétrolier : « Le consensus de l’OPEP est une bonne nouvelle »

«Le fait que les représentants des États membres et non membres de l’OPEP soient parvenus à un consensus afin de diminuer leur production totale de 1,2 million de barils/jour, tablant en cela sur un coût unitaire de 60 à 70 dollars, est une bonne nouvelle en soi, face à un marché dont la volatilité des prix n’a eu de cesse de les inquiéter», a indiqué, hier, l’expert pétrolier Mourad Preure.

S’exprimant à l’occasion de son passage sur les ondes de l’émission l’Invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne, il a souligné que l’OPEP, sous l’impulsion de l’Arabie saoudite, avait une mauvaise expérience en ce qui concerne la défense des parts de marchés, et l’Accord d’Alger, en 2016, s’est finalement révélé être une solution pour les pays producteurs. C’est-à-dire un retour vers la défense des prix.

Il a fait savoir que, depuis le début de l’année, les prix ont pris 25%, ce qui a conforté les producteurs dans la nécessité de maintenir une ligne de défense des prix. Et de poursuivre : «La question qui se pose toujours pour les producteurs, c’est soit défendre les prix, donc baisser la production, soit défendre leurs parts de marché, donc augmenter la production».

Commentant le pic de production obtenu par les Etats-Unis (12,1 millions de barils/jour), l’invité de la rédaction explique que les réserves de ces derniers sont limitées dans le temps (48 milliards de barils) face aux quelque 1.700 milliards d’accumulations mondiales.

Les autres aspects, rappelle-t-il, sont constitués par l’affirmation des pays émergents à s’imposer comme moteurs de croissance de l’industrie pétrolière et de l’apparition du rouble et du yuan «qui commencent à concurrencer le dollar» sur le marché énergétique.

Ce nouveau paradigme pétrolier, a-t-il dit «a permis de créer une alliance inédite entre l’Arabie saoudite et la Russie, totalisant à eux deux 50% de la production mondiale et 90% des réserves mondiales. En réponse par ailleurs, à une question de savoir la position qu’occupée, actuellement l’Algérie sur ce marché de l’or noir, dont la production, constate-t-il, a chuté, il a assure que «les gisements possédés par l’Algérie ont encore du potentiel». S’agissant, du taux de récupération opérés sur ces gisements existant, il a indiqué que «si on arrivait à les augmenter de 3 à 4%, on disposerait, encore, de plusieurs décennies de production devant nous», relevant au passage que «38% du domaine minier national reste encore inexploré et que le pays dispose, d’autre part, d’un potentiel en off-shore de 100.000 km2 qui n’est pas encore exploré».

Selon lui, le ralentissement de développement des investissements dans l’exploration pendant des décennies constitue un vrai problème. Il a regretté dans ce sens le fait que la loi sur les hydrocarbures soit trop malmenée. Il a ajouté que «le secteur pétrolier est un domaine où il y a beaucoup de risques», a-t-il dit, «les différentes révisions de la réglementation dérangent énormément les investisseurs».

Mettant à profit cette occasion, l’expert pétrolier a estimé qu’il est nécessaire de revenir au principe de la loi 86/94 pour attirer plus d’investisseurs.

Makhlouf Aït Ziane