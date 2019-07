Complexe de liquéfaction de gaz à Arzew : Un incident fait deux blessés

Deux personnes ont été blessées lundi soir suite à un «incident» survenu dans l'unité de production du Complexe de liquéfaction de gaz (GL1Z) à Arzew (Oran), a annoncé mardi Sonatrach, dans un communiqué.

«Un incident s'est déclaré dans la soirée du lundi, 1 er juillet 2019, vers 22h00, au niveau d'une unité de production du Complexe de liquéfaction de gaz le GL1Z, de la zone industrielle d'Arzew, wilaya d'Oran», a indiqué la compagnie nationale des hydrocarbures, sans préciser la nature et les causes de l'»incident». «Sitôt, l'incident déclaré, le dispositif Plan d'assistance mutuel (PAM) a été déclenché, ce qui a permis la maîtrise rapide de la situation», a-t-on ajouté. Selon Sonatrach, «aucune perte humaine, n'est à déplorer.

Cependant cet incident a provoqué la blessure de deux personnes qui ont été rapidement évacuées et prises en charge au niveau de l'établissement hospitalier EHU d'Oran», précisant qu'»une cellule de suivi psychologique a été également mise en place».

Selon la même source, l'incident «n'aura aucun impact sur les capacités de production du complexe GL1Z». Pour rappel, le responsable de la communication de la direction générale de la protection civile avait indiqué, lundi soir dans une déclaration à l'APS, qu'»au moins quatre personnes ont été blessées suite à cet «incendie».