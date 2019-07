Aquaculture : 300 projets ont bénéficié de concession au niveau national

Trois-cent projets d’investissement dans l’aquaculture, au niveau national, ont bénéficié d’actes de concession, a-t-on appris hier du directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Taha Hamouche.

Au terme de sa visite de travail et d’inspection aux projets de son secteur dans la wilaya de Mostaganem, Taha Hamouche a indiqué que sur plus de 600 demandes d’investissement dans le domaine de l’aquaculture dans différentes wilayas, 300 projets ont bénéficié d'actes de concession et sont actuellement en phase de production ou lancement dans la réalisation du projet. Le même responsable a précisé que trois projets ont été crées à Béjaïa, un à Tizi Ouzou, un à Boumerdès, deux à Skikda et trois à Mostaganem, Aïn Témouchent et Tlemcen en plus des projets agrées en zones intérieures et des wilayas du sud dont 120 projets qui seront bientôt lancés dans les zones d’activités et un versé dans l’aquaculture dans la wilaya d’El Oued. S’agissant des projets d’investissement à Mostaganem, M. Taha Hamouche a souligné que la wilaya a franchi de grandes étapes, ces deux dernières années, après l’agrément de 23 projets d’investissement en aquaculture (élevage de loup de mer, de la daurade et des moules). Le directeur général de la pêche et de l’aquaculture a inspecté, dimanche et lundi, plusieurs projets aquacoles dans les zones d’activités à Sidi Lakhdar et Stidia. Il a inspecté le «Petit Port» et plusieurs unités industrielles de production relevant de son secteur. La wilaya de Mostaganem compte trois zones d’activités aquacoles à Stidia (14 projets), Sidi Lakhdar (8), Bahara (1). Elle enregistre une production totale annuelle de 10.800 tonnes de daurade et de loup de mer ainsi que 750 tonnes de moules. L’investissement consacré à ces activités a été de 3,3 milliards DA.