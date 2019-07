Plantes décoratives : Des balcons aux senteurs du printemps

Les citadins ne cessent de manifester leur attachement à la nature, et plus particulièrement aux plantes décoratives et d’ornement, allant jusqu’à en faire un prolongement de l’espace vert chez-eux.

En fait, leur passion pour les plantes est même devenu une occupation première par excellence pour beaucoup de femmes qui investissent la plupart de leur temps, leur argent également dans cette activité. Faire pousser du vert dans les balcons, les terrasses et même à l’intérieur des appartements font partie des passe-temps des habitants des grandes villes lesquels, tentent de donner, chacun, à sa manière la touche « écologique » à leur chez-soi. La nature dans tous ses états, à longueur d’années ; des variétés riches et diverses, aux formes et couleurs de tous genres sont domestiquées pour embellir des pavais de béton auxquels on tente de donner de la gaité. Le mini-jardinage, existe dans les cités qui vivent à l’heure du vert. Des cactus, du géranium, du basilic, du jasmin et autres, espèces florales garnissent les intérieurs des maisons. Faire perdurer le printemps dans son petit F3, est hissé au rang de vœux qui tient tant à cœur de nos jours. Aujourd’hui, tout le monde met la main à la pâte pour l’entretien de ces petits carrés verts qui prennent l’allure de mini- pépinières, délicieusement parfumées pour répandre la fraîcheur et la bonne humeur dans tous les coins de la maison. La culture écologique, le rapprochement de l’Algérien de dame nature revient en force ces dernières années et ils sont encouragés, par des concours organisés pour sélectionner le meilleur balcon ou tout simplement ces vendeurs de plantes d’embellissement qui exposent dans des places publiques et parfois se déplacent même dans les cités pour initier les habitants des HLM au vert.

Ces coins aux couleurs de la nature se transforment toujours en petit paradis qui apportent aux familles de la gaité et de l’optimisme, dans les villes, envahies par le béton et la pollution atmosphérique qui atteint des seuils alarmants notamment dans les grands centres urbains où le nombre de voitures en circulation est grandissant.

Il faut signaler que la ceinture verte des grandes villes est en nette régression, face aux gigantesques buildings qui poussent comme des champignons, dans des endroits qui étaient jusque-là, considérés comme paisibles, avec les conséquences néfastes d’un tel geste sur le cadre de vie et la santé. La valorisation du vert chez-soi fait partie désormais des comportements quotidiens, certes à chacun sa méthode pour consacrer ce principe, mais une chose est sûre, tout le monde s’accorde à utiliser le plus petit des espaces pour oublier la monotonie de la vie, en devenant jardinier ou tout simplement passionné des plantes et de leur charme.

Samia D.