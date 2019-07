Une promenade dans la vie d’une femme, de Mohamed Saleh Seddik : La femme dans l’histoire d’hier à aujourd’hui

dans son nouvel ouvrage de 232 pages, écrit en langue arabe et intitulé «rihla fi hayet imraa» (une promenade dans la vie d’une femme), l’auteur Mohamed Saleh Seddik revient sur l’évolution du statut de la femme dans l’histoire humaine.

à travers son livre, l’auteur répond aux maintes questions, en éclaircissant le parcours de la femme dans l’histoire humaine, qui a connu des hauts et des bas, et cela est dû à une société influencée par la «politique» des «leaders», car la mentalité de ces derniers diffère d’une région à une autre. Par ailleurs, l’auteur a consacré une dizaine de pages à «la mauvaise interprétation des idées, en s’inspirant des citations et même des versets coraniques qui parlent de la femme et de sont rôle», soit au sein de la société ou dans la famille.

Dans l’introduction, Mohamed Saleh Seddik a mis en lumière les motivations subjectives pour écrire «une promenade dans la vie d’une femme», tout en précisant, en page 09, qu’une «femme, s’appelant Sakina Tabelle —qu’on a présentée à M. Krim Belkacem par la suite — a offert son bracelet d’or, dans les premiers jours de la guerre de libération nationale». Dans ce cadre, l’auteur a dit que ce geste l’a poussé à écrire sur cette femme distinguée et aussi d’autres femmes héroïnes, pour avoir participé à la révolution ou pour autre chose.

L’auteur a mis en exergue les différents «verbes» qui responsabilisent la femme, en la qualifiant de la «pépinière» de la bonne famille et de la bonne société. Dans ce cadre, et dans la page 06, l’auteur a cité un poème de Hafez Ibrahim, qui dit que «la mère est une école, si vous la formez, vous avez préparé des descendants civilisés… la mère est un enseignant des premiers enseignants… éduquez vos filles sur les vertus…» dans l’introduction de la page 15, l’auteur a précisé que «l’homme ne peut se rendre compte du statut de la femme dans l’islam», qu’en le comparant à d’autres civilisations précédentes ou celles après l’avènement de l’Islam. allusion faite, en page 24, «à la décision des participants au congrès de la France, tenu en 1586, qui ont déduit que la femme est un être humain, mais créé pour l’homme.

Ce qui veut dire qu’avant ce congres, le statut de la femme était ambigu, mais après celui-ci, la femme est considérée comme un être humain à part entière, mais reste une servante pour l’homme…».

Dans la même page, l’auteur a rappelé l’instruction donnée par le roi Henri VIII «d’interdire à la femme de lire le livre sain…» Il a rappelé aussi la loi anglaise de 1850 qui stipule que la femme n’est pas considérée comme une citoyenne et n’avait pas le droit, entre autres, de jouir de son propre argent. En revanche, l’auteur a expliqué comment «l’islam a honoré la femme», en lui donnant le choix de prendre le mari qu’elle veut pour «fonder une famille» et partager des tâches avec ce dernier dans la gestion du domicile.

En outre, l’auteur a répondu aux critiques acerbes qui visent le rôle de la femme dans «la recherche scientifique».

En page 40, l’auteur a précisé que «l’islam a influencé la femme» en la rendant courageuse dans le cadre de défendre sa famille et son époux et tout ce qui concerne leur bien-être, car cette dernière est noyau de la société.

Hichem Hamza