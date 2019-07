L'Entrefilet : Arts à Khenchela

Au total, 26 artistes plasticiens étrangers issus de 13 pays ont confirmé leur participation à la 3e édition du symposium international «Chelia» prévue du 2 au 5 juillet à Khenchela, a-t-on appris samedi des organisateurs. Le président de l'association organisatrice de l'événement, «Hamassat» des arts plastiques, Fouad Bellaâ, a révélé à l'APS que la troisième édition du symposium international «Chelia» des arts plastiques s'attend à la participation de 26 artistes étrangers issus de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, de la Libye, de la France, de la Belgique, de l'Arménie, du Qatar, de la Syrie, de la Jordanie et du Liban en plus de 43 artistes algériens venus des quatre coins du pays. L'artiste plasticien Fouad Bellaâ a également fait savoir qu'en marge des conférences du symposium, des workshop au jardin 20- Août 1955 de Khenchela et au complexe thermal de Hammam Salhine, animés par les artistes participants, ainsi qu'une excursion au mont Chelia, viendront enrichir le programme. Le président de l'association «Hamassat» des arts plastiques a, par ailleurs, soutenu que ce Symposium international est un rendez-vous culturel important qui a pour but d'encourager la création et de permettre à des artistes issus de cultures diverses d'échanger leurs connaissances et savoir-faire.

R. C.