Exposition de photographies, de Farid atroun : Un autre aperçu des éléments de la nature

L’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger propose aux amoureux des arts plastiques et de décoration, une authentique exposition à la galerie des Beaux-Arts, à l’avenue Asselah-Hocine, signée Farid Atroun.

Créativité, originalité et dextérité sont les mots d’ordre de cette exposition qui se poursuit jusqu’au 11 juillet, et durant laquelle l’artiste revisite des éléments essentiels de la nature et du patrimoine culturel algérien avec des insertions pittoresques de toutes sortes de matières.

L’artiste compose ses œuvres avec beaucoup de délicatesse en les incorporant à beaucoup de compositions de dame nature. Avec comme fond de l’œuvre une photographie symbolique, Farid Atroun greffe, entre autres, des galets, bois, osier, cordes et jutes pour donner vie et un autre sens esthétique à la photo. Avec beaucoup de recherches et d’analyse à la photo et à son sujet, l’artiste utilise une manière artistique d’introduire de nouveaux éléments à la photo dont les sujets initiaux sont ancrés dans le patrimoine culturel national. Farid Atroun insère des pierres de la même couleur, de la même taille que celles qu’on trouve dans le pavé de la Casbah d’Alger afin de donner vitalité et éclat à la photo. on trouve également des photos de paysages des montagnes kabyles, de sites archéologiques comme le monument Mansourah de Tlemcen, l’art de Trajan au site romain de Timgad, le mausolée de Yemma Gouraya à Béjaia, la route des grandes falaises entre Béjaia et Jijel, l’entrée de la commune de de Sidi Aïch ou encore le mausolée royal de Maurétanie à Tipaza, connu sous le nom de «tombeau de la chrétienne».

D’autres œuvres sur des sujets de libre création sont également exposées à la galerie avec la pierre encore une fois comme matière première, et à travers laquelle Farid Atroun questionne encore une fois la nature et nous donne un autre aperçu sur la diversité des éléments. Actif sur les réseaux associatifs culturels, Farid Atroun a organisé plusieurs ateliers et workshop au bénéfice des jeunes artistes dans plusieurs communes et wilayas. Il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives.

Kader Bentounès