COA : Le Directeur général de l’Olympique de Marseille en visite à Alger

Le Directeur général de l'Olympique Marseille (Ligue 1 française de football), Laurent Collette, a entamé lundi une visite

de deux jours à Alger, avec plusieurs activités à son programme, a indiqué le Comité olympique et sportif algérien (COA).

«A l'initiative du président du COA, Mustapha Berraf, cette visite permettra de renforcer les liens sportifs et d'amitié entre l'Algérie et le club phocéen», écrit le COA dans un communiqué. Au cours de son séjour dans la capitale, le DG de l'OM aura des réunions de travail avec les responsables du MC Alger et le Président-directeur général de Madar Holding, propriétaire du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara.