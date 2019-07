Infrastructures, Nouveau stade d’Oran : Achèvement des études et des travaux préparatoires pour la semence de la pelouse

Les études ainsi que les travaux préparatoires précédant le lancement de l’opération de semence du gazon au niveau du terrain de football relevant du nouveau complexe sportif d’Oran, en cours de réalisation, ont été achevés, a-t-on appris lundi du responsable de la société Natural Grass Africa, détentrice du marché. «Les études ont été effectuées par un laboratoire étranger et une fois achevées, nous avons procédé au lancement des travaux préparatoires d’usage, en attendant de passer à un nouveau cap», a déclaré à l’APS Farid Boussâad, relevant, néanmoins, le besoin de certains équipements qui devraient être importés de France (Marseille). «Si on parvient à lever les obstacles (financiers) rencontrés dans les meilleurs délais, on procèdera, dès la fin de la période des grandes chaleurs, au lancement de l’opération de semence qui devra prendre entre deux mois et demi et trois mois», a-t-il assuré. M.Boussâad s’est engagé, en outre, à réaliser un travail de «qualité», précisant que le nouveau stade d’Oran, d’une capacité d’accueil de 40.000 places, sera doté d’une pelouse «très moderne semblable à celles des certains stades de renommée européenne». Et pour assurer une bonne maintenance de la future pelouse du nouveau stade d’Oran qui sera réceptionné en juin 2020, «Natural Grass Africa» s’engage à assurer ce service pendant une année, n’écartant pas la signature d’un contrat pluriannuel avec la future entreprise qui sera chargée par la gestion de cet équipement, a affirmé le même responsable.

Il a annoncé au passage l’ouverture prochaine en Algérie par son entreprise, d’une école de formation des jardiniers spécialisés dans la maintenance de ce genre de pelouses réalisées par «Natural Grass Africa». Outre son projet de revêtir le stade d’Oran, concerné par les jeux méditerranéens qu’abritera la ville en 2021, la société en question, née d’un partenariat franco-algérien, a été également chargée de la réalisation des pelouses des deux autres stades en construction à Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, a-t-on souligné de même source.