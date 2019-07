Handball, CAN-2020 : Alain Portes convoque 21 joueurs pour le 1er stage de préparation

Le nouvel entraîneur de la sélection algérienne masculine de handball, le Français Alain Portes, a convoqué 21 joueurs pour le premier stage de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), prévue en janvier en Tunisie. Le nouveau staff technique national, composé également de l'ex-international Tahar Labane en tant qu'entraîneur-adjoint, n'a convoqué que des joueurs évoluant en Algérie, dont plusieurs éléments du GS Pétroliers (6 joueurs) et du CR Bordj Bou Arréridj, champion d'Algérie 2018-2019 (6 également). Outre la liste des joueurs retenus, la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du «Sept» national durant le mois d'août.

Ainsi, le premier stage s'étalera du 4 au 12 août et sera suivi d'un deuxième regroupement du 19 au 27 du même mois. L'entraîneur français Alain Portes s'est engagé pour deux ans avec la sélection algérienne messieurs de handball avec l'objectif de qualifier le Sept national au Mondial-2021. Son contrat prendra donc fin en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu'accueillera la ville d'Oran.



Liste des joueurs retenus : GS Pétroliers : Abdelmalek Slahdji (gardien de but), Ahmed Boussaïd, Alaa-Eddine Hadidi, Abderrahim Berriah, Messaoud Berkous, Riad Chahbour. CR Bordj Bou Arréridj : Achraf Hamzaoui (gardien de but), Mohamed Fdila, Mohamed Griba, Abdenour Hammouche, Khaled Benlahcene, Oussama Halhal. JSE Skikda : Adel Bousmal (gardien de but), Redouane Saker, Ali Boulahsa. ES Aïn-Touta : Islam Boukhatem (gardien de but), Ayat Allah Khoumeïni Hamoud. CRB Baraki : Mustapha Hadj-Sadok. IC Ouargla : Okba Ensaad. JS Saoura : Karim Sedrati. MC Saïda : Mokhtar Kouri.