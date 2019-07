Libre de tout engagement avec Porto : Brahimi, approché par Arsenal

En effet, la formation de Premier League voudrait s’attacher les services du milieu offensif des Verts, libre de tout engagement depuis le 30 juin dernier. Selon Sky Sports News, Arsenal aurait déjà entamé les négociations avec l’agent du joueur, actuellement en Egypte où il dispute la CAN 2019 avec la sélection nationale. Le club de la capitale anglaise, à la recherche d’un homme de couloir, s’intéresse aussi à d’autres joueurs ayant le même profil que l’ancien sociétaire de Rennes et de Grenade, à l’image de l’Ivoirien Wilfreid Zaha (Crystal Palace) ou encore du Sénégalais Keita Baldé (Inter Milan). Bien que plus âgé, l’international algérien de 29 ans serait le mieux placé pour porter les couleurs d’Arsenal. Néanmoins, si la prime de signature réclamée par l’agent du joueur (4 millions d’euros) ne semble pas effrayer les dirigeants des Gunners, son salaire pourrait constituer un sérieux handicap. Pour rappel, Brahimi est aussi pisté par les deux plus grandes formations du championnat turque, à savoir Galatasaray et Fenerbahce. Il est aussi suivi en France par l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Pour l’instant, le FC Porto n’a pas fait de propositions concrètes au natif de Paris. Avec les Dragons, le milieu offensif algérien, souvent éloigné des terrains à cause d’une blessure récalcitrante à la cheville, a quand même inscrit dix buts et délivré quatre passes décisives cette saison en Liga NOS. Quelle que soit sa futur destination, le milieu offensif des Verts ne pourra s’engager qu’à la fin de la coupe d’Afrique des nations.

A noter que Brahimi n’a pas encore fait d’apparition durant cette CAN 2019. Ce dernier souffre d’une entorse à la cheville gauche, contractée lors des dernières séances. Il a repris les entraînements avec le groupe la veille de la rencontre face à la Tanzanie. Cependant, le coach Belmadi, qui a pourtant largement remanié son onze de départ à l’occasion de l’ultime rencontre de la phase des poules, n’a pas souhaité prendre de risques inutiles. Il préfère le préserver pour la suite de la compétition. En effet, joueur talentueux et doté d’une riche expérience, Brahimi serait d’un grand apport pour le staff technique national, qui avance doucement mais surement dans cette compétition continentale.

Rédha M.