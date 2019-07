CAN-2019 - Groupe C, Tanzanie 0 - Algérie 3 : Les verts se font plaisir avant les huitièmes

C’est la première fois que l'équipe nationale réalise un sans-faute dans la phase des poules d'une coupe d'Afrique des nations, en gardant ses filets propres.

Avec une formation remaniée à hauteur de 80% environ, les camarades de Bennaceur, seul titulaire aligné par le coach d'entrée, en compagnie de M'Bolhi, ont déroulé. Évoluant dans une configuration tactique portée sur le jeu offensif (4-3-3), avec un bloc médian et un pressing haut, l'EN a d'emblée pris l'initiative du jeu à son compte. En prenant à la gorge son adversaire, qui visiblement n'avait rien d'un foudre de guerre, les Algériens se sont montrés dangereux dès l'entame de cette partie à sens unique. Les joueurs de l'EN se sont fait plaisir. 3', Boudaoui alerte le portier des Taifa Stars. Son tir croisé au second poteau n'est pas passé loin. 7', alerté par Delort au point de penalty, Slimani échoue de peu face au gardien. sa balle est sortie sur la ligne pratiquement par le défenseur central Mwantika. 17', Bennaceur oblige Mnata à se coucher pour repousser son puissant tir. 35', lancé par Ounas en profondeur, Slimani ne trouve aucun mal à prendre le dessus sur les deux axiaux pour tromper le gardien du plat du pied pour l'ouverture du score. Dans la foulée, Ounas passe la défense en revue, mais croise trop son tir au second poteau. Ce n'est que partie remise. 39', le milieu offensif de Naples conclut superbement une belle action collective déclenchée par ses soins sur le côté droit. Juste avant la pause, Ounas s'offre un doublée après avoir éliminé le Nyoni et son portier. De retour des vestiaires, le onze national a repris le jeu avec la même détermination. Les poulains de Belmadi se sont procuré de nombreuses occasions, mais ont manqué d'efficacité. 49', le tir de Fares passer tout près du cadre. 51', la reprise de volée de Delort a failli faire mouche. 53', seul au second poteau, Fares rate lamentablement le cadre. 65', de plus en plus offensif, Fares manque son face-à-face avec le gardien. 69', la balle lobée de Slimani passe à peine sur la transversale. 80', Bounedjah se présente seul face à Mnata, mais ne parvient pas à cadrer. 89', Boudaoui rate la dernière occasion des Verts, alors qu'il était seul au second poteau. Avec cette belle victoire, la sélection nationale reste sur une bonne dynamique avant d'aborder les huitièmes de finale. Pour le prochain tour, l'Algérie n'est pas encore fixée sur son adversaire. Néanmoins, en attendant le déroulement de toutes les rencontre de cette phase des poule, c'est la Guinée qui est la mieux placée pour croiser le fer avec les Verts.

Rédha M.