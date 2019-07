Les qualifiés pour les huitièmes de finale

Six pays ont décroché leur ticket pour es 8es de finale de la CAN-2019 après la fin de la 3e journée dans les groupes A et B, dimanche : l'Egypte et l'Ouganda (GrA), le Nigeria et Madagascar (GrB), l'Algérie (GrC) et le Maroc (GrD). C'est le Nigeria qui avait obtenu le premier sa qualification après sa victoire (1-0) devant la Guinée, mercredi, son deuxième succès en deux rencontres après celui enregistré face au Burundi, (1-0) également. Un peu plus tard, l'Egypte, le pays-hôte vainqueur du Zimbabwe 1-0 en match d'ouverture de la compétition, l'a imité en battant la RD Congo (2 à 0).

Outre ces six pays, la Guinée (Gr. B), le Mali (Gr. E) et le Cameroun (Gr. F), avec quatre points chacun, sont bien placés pour rejoindre les huitièmes de finale réunissant, outre les deux premiers des six groupes, les quatre meilleurs troisièmes, à partir du 5 juillet. En revanche, le Zimbabwe et le Burundi ont été éliminés.

Point après de la CAN-2019 après la dernière journée des groupes A et B:



Les qualifiés :

Egypte et Ouganda (GrA), Nigeria et Madagascar (GrB), Algérie (Gr. C), Maroc (Gr. D)

Pays avec 4 points :

Guinée (GrB), Mali (Gr. E), Cameroun (Gr. F)

Pays avec 3 points :

RD Congo (Gr. A), Sénégal et Kenya (Gr. C), Côte d'Ivoire et Afrique du Sud (Gr. D),

Pays avec 2 points :

Tunisie et Angola (Gr. E), Ghana et Bénin (Gr. F)

Pays avec 1 point :

Mauritanie (GrE), Guinée Bissau (Gr. F)

Pays avec 0 point :

Tanzanie (Gr. C), Namibie (Gr. D)

Pays éliminés :

Zimbabwe (Gr. A), Burundi (Gr. B)