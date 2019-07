(Gr.B) : Madagascar bat le Nigeria (2-0)

Le Madagascar a battu le Nigéria sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche à Alexandrie (Egypte) pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Nomenjanahary (13’) et Andriamanitsinoro (53’) pour Madagascar. C'est une qualification historique pour le Madagascar qui termine ainsi leader du groupe B avec un total de 7 points, devant le Nigeria (6 points) qui a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2019 après sa victoire mercredi dernier devant la Guinée sur le score de

(1 à 0). Dans l'autre match du groupe B, la Guinée s'est imposée devant le Burundi sur le score de 2 à 0. Les deux buts de la victoire ont été l'œuvre de Mohamed Lamine Yattara (25’ et 52’). Les Guinéens occupent désormais la 3e place avec 4 points, espérant figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes pour valider son billet pour les 8es de finale. Le Burundi ferme la marche (0 pt).

La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés en huitièmes de finale.