Oran : De nouveaux écrans géants installés

Deux nouveaux écrans géants viennent d'être installés par les services de l'APC d'Oran pour permettre aux citoyens de suivre les rencontres de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se poursuivent actuellement en Egypte, notamment celles de la sélection algérienne. Le théâtre de verdure "Hasni Chakroun'' et le jardin méditerranéen ont été choisis pour abriter les deux écrans géants qui viennent s'ajouter à celui installé dès le début de la CAN, le 21 juin en cours.

La précédente sortie des Verts, la deuxième dans la compétition, jeudi dernier, contre le Sénégal (1-0), avait attiré une grande foule au niveau de l'esplanade du jardin "Sidi-Mhamed'' où a été posé le premier écran géant. Une ambiance des grands jours avait marqué les lieux pour l'occasion, et la fête fut totale notamment après le précieux succès de l'équipe nationale qui lui a permis de valider prématurément son billet pour les huitièmes de finale de l'épreuve, tout en s'assurant de terminer la phase de poules à la première place de son groupe C. L'engouement suscité par l'actuelle participation de la sélection algérienne au rendez-vous continental au sein de la population oranaise rappelle, on ne peut mieux, les épopées des éliminatoires et des phases finales des Coupes du monde de 2010 et 2014 en particulier, témoignent plusieurs citoyens. Depuis le Mondial brésilien (2014) d'ailleurs, l'équipe nationale a cessé de procurer de la joie à son public.

Il a suffit qu'elle s'illustre au cours de ses deux premières sorties africaines dans le pays des "Pharaons'' pour que la fièvre de la CAN s'empare désormais des habitants d'El-Bahia, tous mobilisés derrière la bande de l'entraîneur Djamel Belmadi. Bounedjah et Belaïli, la fierté des Oranais qui se remettent même à rêver d'un deuxième trophée africain pour l'Algérie qui reste sur un seul et unique succès dans cette compétition, soit celui décroché en 1990 lors de la seule fois où le pays avait abrité la CAN à Alger et Annaba. Soifs de consécrations, nombreux étaient les citoyens oranais à sortir dans la rue pour fêter le succès contre le Sénégal, l'un des favoris en puissance pour monter sur la plus haute marche du podium. Une attitude traduisant une certaine confiance retrouvée chez les fans des Verts qui croient plus que jamais à une résurrection des leurs à partir des terres égyptiennes.

À Oran, l'on a aussi d'yeux que pour les deux enfants de la ville, à savoir Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, devenus la fierté des Oranais après s'être illustrés de fort belle manière depuis le début de la compétition continentale. Bounedjah et Belaïli, qui comptent chacun un but depuis le début de la CAN, se retrouvent dans l'équipe-type de la sélection algérienne après avoir fait ensemble leurs premiers pas dans le monde du football sous les couleurs de la petite équipe du RCG Oran. Plusieurs années après, ils portent le flambeau du football oranais qui a souvent alimenté la sélection algérienne par des joueurs de talent.

Les sites abritant les trois écrans géants s'apprêtent dès lundi à vibrer à nouveau au rythme de la CAN et de l'équipe nationale qui affrontera la Tanzanie (20h00) pour sa dernière sortie dans la phase de poules, une phase qu'elle tient à terminer avec une mention spéciale en s'adjugeant trois succès de rang. Dans la capitale de l'Ouest, on se prépare d'ailleurs déjà à la fête.