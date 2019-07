MOB : Bouzidi, c’est déjà fini ?

Revirement de situation, Youcef Bouzidi ne devrait pas être l’entraîneur du MOB la saison prochaine.

Alors que le technicien était attendu ce samedi à Béjaia pour ficeler les derniers détails inhérents à son arrivée et préparer la reprise des entraînements, la direction a surpris bien du monde en annonçant la rupture du deal préalablement trouvé. Renversant !

Sauf un énième renversement de la situation, Youcef Bouzidi n’entraînera pas le MOB la saison prochaine. Le technicien a annulé son déplacement à Béjaia, prévu samedi, et la direction du MOB a annoncé dans la foulée qu’elle mettait fin à la collaboration avec le technicien pour des divergences d’idées.

Du côté du MOB, certains ont essayé d’expliquer ce revirement par les exigences du technicien qui, en plus d’avoir demandé un salaire assez élevé, aurait exigé du club le recrutement de joueurs hors de prix. Une explication vite balayée d’un revers de main par l’entraîneur qui a assuré avoir été plus que raisonnable lors des négociations et que son salaire n’est en aucun cas la raison de cette rupture subite de la collaboration. Youcef Bouzidi ira loin en affirmant que c’est le président Adrar qui l’a appelé pour l’informer de la rupture car n’étant plus en mesure de pouvoir assumer les engagements qu’il avait tenus lors des réunions précédentes. Adrar s’est plaint de s’être retrouvé seul pour faire face à une situation économique des plus suffocantes au point d’avoir assuré ne savoir même pas s’il pourra trouver les ressources nécessaires pour financer le stage d’avant-saison.

Youcef Bouzidi a assuré ne pas avoir définitivement tiré un trait sur le MOB, mais pas pour longtemps.

Amar B.