Athlétisme : Mondiaux-2019 (400 mètres haies) : Mahoulou veut améliorer son chrono

Le hurdler algérien, Abdelmalik Lahoulou, qui a atteint son premier objectif sur le 400 mètres haies en restant sous la barre des 50 secondes, a décidé de passer un nouveau cap avec l'espoir d'améliorer encore plus son chrono.

Depuis sa médaille d'or aux derniers Championnats arabes d'athlétisme, disputés au mois d'avril au Caire, Lahoulou, qui avait réussi un chrono de 48.95, s'est en effet appliqué à rester régulier sous la barre des 50 secondes à chacun des nombreux meetings auxquels il a participé depuis, notamment à Stockholm, Prague, Montreuil et au Portugal. En cette fin du mois de juin, il a décidé de passer un nouveau cap, avec l'espoir de réussir un bon résultat lors des prochains Championnats du monde d'athlétisme, prévus entre septembre et octobre 2019 à Doha (Qatar). Ainsi, Lahoulou a décidé de mettre la compétition provisoirement de côté et de se consacrer beaucoup plus à la préparation, essentiellement pour améliorer sa vitesse. Après avoir suivi un programme biquotidien pendant dix jours, le champion arabe en titre a décidé de s'aligner sur un 200 mètres pour évaluer son taux de progression dans cette perspective.

«Le 3 juillet prochain, je participerai à un 200 mètres et mon objectif sera de gagner en vitesse», a-t-il indiqué dans une déclaration au site officiel de la fédération, annonçant que le 9 juillet, il s'alignera sur le 400 mètres haies de Lucerne, en Suisse.

Par la suite, Lahoulou observera une courte période de repos, avant de se remettre au travail pour préparer les Championnats d'Algérie d'athlétisme, prévus du 25 au 27 juillet à Alger.