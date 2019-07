Entente de Sétif : Hassen Hammar démissionne

Hassen Hammar , président de l’Entente de Sétif ,ne présidera plus aux destinées du club.

Ce dernier a démissionné dimanche à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au préalable et avait fait l’objet de report pour ne pas avoir réuni le quorum exigé par la réglementation en vigueur.

Dimanche au siège de l’ASP où s’est donc de nouveau réunie cette assemblée générale en présence de 15 membres et devait donc se tenir quelque soit le nombre de présents, le verdict n’a pas tardé à tomber suite finalement à la démission de Hamar et de trois autres membres du bureau, à savoir Hassene Senousaoui, Rachid Djaroudi, et Azzedine Arab qui ont également pris cette décision de leur propre volonté . Une assemblée générale marquée par la présence, à titre d’observateurs, de plusieurs anciens joueurs parmi lesquels Redha Mattem, Zorgane Malik, Bendjabalah Derradji, Rahmouni, Mehdaoui, Malik Zorgane,Gherib…

A l’issue de cette assemblée générale qui s’est tenue en présence d’un huissier, le représentant de la direction de la jeunesse et des sports Lahcene Laadjedj a donc déclaré la vacance du poste et annoncé que des dispositions d’ordre réglementaire seraient prises pour accompagner ce club et assurer sa stabilité après la période difficile qu’il a connue.

F. Z.