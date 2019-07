Athlètes universitaires : L’élite de demain

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a déclaré, dimanche soir, que les athlètes algériens universitaires qui prendront part aux jeux Mondiaux Universitaires (Universiades) représentent l'élite du sport national de demain. Cela du moment qu’ils seront appelés à gérer le sport et à assurer l'encadrement des jeunes sportifs de demain. C’est ce qu’a indiqué le ministre, au cours de la réception organisée dimanche au Complexe sportif de Ghermoul, en l’honneur des athlètes universitaires appelés à prendre part aux jeux Mondiaux Universitaires du 3 au 14 juillet à Naples. M. Bernaoui a, à cette occasion, vivement encouragé nos sportifs, et rappelé que son département attache une grande importance à l’évolution de ces jeunes universitaires et athlètes. «Ce sont l'élite de demain sur lesquels reposent tous nos espoirs. Ils sont universitaires et sportifs. Ils sont formés pour gérer le sport à l’avenir. Et qui mieux qu’un sportif disposant d’un bagage universitaire scientifique pour prendre les choses en mains. Ce sera leur mission dans le futur. L’État les forme dans ce sens avec des objectifs bien tracés», dit-il, en poursuivant à l’adresse des jeunes sportifs universitaires qui se déplaceront en Italie : «On ne peut que se réjouir de voir des jeunes universitaires qui sont athlètes en même temps. Certes, il n’est pas toujours aisé de concilier les deux. Toutefois, cela n’est pas impossible. La preuve en est bien là aujourd’hui en vous voyant.» Raouf Salim Bernaoui a tenu à indiquer, à l’adresse de ces jeunes sportifs universitaires, que le MJS attache une importance particulière à ces jeunes champions qui sont l'élite d'aujourd'hui et de demain. Il a tenu à leur dire que l’Algérie leur fait confiance et qu’il espère qu'ils réaliseront de bons résultats à Naples, à l’occasion de ces jeux qui les feront grandir un peu plus et qui leur permettront de se frotter aux autres sportifs universitaires du monde. Ce qui leur permettra de gagner en expérience.

M. Bernaoui a estimé, d’autre part, que les responsables en charge du secteur des Sports dans les pays développés disposent d’une longue et riche expérience dans le domaine, et ce sont eux qui occupent les postes à responsabilités au sein des fédérations et structures sportives et même au sein des tutelles, tels les ministères, ou sont même sollicités en tant que consultants, car les idées et connaissances qu'ils accumulent à travers des années d’exercice leur permettent d’avoir une vision appropriée des choses. Ce qui leur permet de planifier efficacement la promotion et le développement du sport dans leurs pays. Le discours simple et sobre du ministre a réjoui nos jeunes sportifs qui ont promis de se donner à fond afin d’honorer leur pays. L'Algérie participera à ces 30es Universiades d'été avec 36 athlètes dans trois disciplines : athlétisme (11 messieurs et 7 dames), judo (5 messieurs et 5 dames) et taekwondo (5 messieurs et 1 dame).

