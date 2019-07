Cession des biens de l’Etat : Les prérogatives des responsables locaux, limitées

Dans le cadre de la lute anticorruption menée à un rythme soutenu par la justice, une instruction ferme émanant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, vient d’être transmise aux walis, walis délégués et présidents d’APC, leur enjoignant de ne plus céder aucun bien de l’Etat, sans autorisation préalable de la tutelle.

Cette instruction a, en effet pour objet de mettre le holà quant à la dilapidation des biens publics. Elle fait état expressément de «l’interdiction des dérogations, de cessions et toute autre forme de concession concernant les domaines, terres agricoles, et les propriétés immobilières appartenant à l’Etat «sans l’approbation du département ministériel concerné».

Le ministère de l’Intérieur a instruit également, les walis sur la nécessité urgente de «procéder à la régularisation des affaires liées à la récupération des biens qui ont été indûment et illégalement octroyés. Et ainsi de régler le statut juridique concernant les propriétés immobilières des entreprises ne possédant pas des titres de propriétés et ou les droits fonciers y afférents, de ces vastes terrains, cédés au dinar symbolique à «de grands hommes» d’affaires et des personnalités influentes, portant des projets «inexistants».

La décision du département de l’Intérieur vient suite à la note émise par le ministre Salah Eddine Dahmoune, qui date du 9 juin dernier, et ce dans le cadre de l’application du décret exécutif du mois d’août 2018.

Dans le même contexte le ministère de l’Intérieur, a attiré l’attention sur l’importance de revalorisation des biens d’utilité publique, et ainsi sur l’application des articles du décret. Ceci devrait permettre d’utiliser au mieux les ressources d’Etat, et faciliter ainsi les démarches pour les investisseurs locaux dans leur apport pour le développement local et la création de poste d’emplois et ce «en optimisant l’exploitation et la gestion des unités industrielles ou agricoles productrices des richesses».

Pour atteindre cet objectif, les autorités publiques sont à pied d’œuvre pour faire des inventaires au niveau des wilayas, ainsi que des rapports et statistiques détaillés sur l’état des biens publics récupérés, dans le cadre des enquêtes judicaires, ou des bien sous-exploités ou pas du tout, ainsi que des dossiers énumérant des infractions à la législation régissant les marchés publics.

Plusieurs projets sont concernés par ces infractions. Ces dossiers concernent des dépassements dans la passation et l’exploitation douteuse de marchés et la dilapidation de l’argent public. Une fois recueillies, ces données seront par la suite transmises aux services du ministère de l’Intérieur.



Une justice sans concessions contre la corruption : le message politique



Il faut rappeler dans ce contexte que des enquêtes au niveau de plusieurs wilayas à travers le pays sur des affaires de corruption liée à des scandales de détournement et de gabegies de deniers publics, ont été ouvertes par la justice qui a entamé une œuvre titanesque, en prenant à bras-le-corps, le phénomène de la corruption qui a apparemment gangrené toutes les régions du pays, et toutes les activités économiques. «Ces mesures seront certainement appréciées par l’ensemble des citoyens ; elles sont même l’un des critères du sérieux et de la crédibilité du pouvoir actuel, dans sa volonté affichée d’assainir la gestion des affaires publiques et de s’attaquer réellement et efficacement à l’une des causes majeures de la révolte des citoyens envers les dirigeants du pays» commente un spécialistes en économie.

Les enquêtes menés aussi au niveau des directions centrales de plusieurs départements ministériels, révèlent une gestion désastreuse qui a affecté l’économie nationale causant la perte de dizaines de milliards de dollars sous forme de transferts illicites de capitaux vers l’étranger, d’évasion et fraude fiscale, en plus d’irrégularités et d’abus de pouvoir dans les dépenses des budgets, ainsi que de flagrantes défaillances enregistrées dans la gestion de plusieurs départements ministériels, tel que rapporté par plusieurs médias ces dernières semaines .

En effet, chaque jour apporte son lot de scandales en la matière. La presse ne cesse de rapporter un grand nombre de violations et d’anomalies dans la gestion des budgets, notamment dans les procédures de gestion des projets d’urgence, en parallèle aux absences du suivi dans la levée d’impôts.

Les révélations médiatiques indiquent aussi des déficits financiers dans les budgets de gestion de plusieurs ministères. Les enquêteurs n’écartent pas l’hypothèse de la surfacturation et la mauvaise gestion des frais annexes.

Ceci, en plus d’une dizaine de dossiers ouverts actuellement par la justice, portant notamment sur les abus enregistrés dans les grands marchés publics (les prix, les quantités, la qualité des équipements, l’opacité dans l’octroi des contrats, les violations et la transgression de la législation) qui ont été enregistrés dans différentes institutions.

L’autre fait marquant des dernières semaines, est le grand nombre d’entreprises, d’hommes d’affaires et personnalités ayant bénéficié de plusieurs marchés, crédit et et projets, sans qu’elles n’aient presque jamais déclaré un bilan fiscal favorable ou des bénéfices chiffrés en dépit de leurs juteuses opérations.

Il faut signaler que selon l’Association algérienne de lutte contre la corruption, 60 milliards de dollars ont été détournés en 15 ans. La mobilisation de l’appareil judicaire pour traquer les corrompus et les corrupteurs ne fait que confirmer le message politique, en ce moment sensible que traverse le pays, et qui veut que désormais personne n’est au dessus de la loi.

Tahar Kaidi