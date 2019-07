La Lutte contre la corruption : Elle se poursuivra et les fonds volés seront restitués par voie judiciaire

M. Slimane Brahimi : « Trouver les mécanismes susceptibles de préserver la bonne marche des entreprises dont les promoteurs se trouvent en détention préventive. »

«La lutte contre la corruption et les corrupteurs ne peut être effective que dans le cas où elle sera couronnée par la restitution de l’argent détourné, aussi bien à l’intérieur et l’extérieur du pays» a affirmé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahimi, dans son allocution à l’ouverture d’une journée d’étude sur la lutte contre la répression et la protection de l’économie nationale. Initié par l’Office central de répression de corruption (OCRC), cet événement qu’a abrité hier, l’Ecole supérieure de la magistrature de Koléa revêt un cachet particulier compte tenu du contexte actuel caractérisé par une opération «Mains propres» qui s’est traduite par des résultats historiques en matière de lutte contre la corruption.

Durcir le combat contre ce fléau dévastateur est l’objet d’une «forte détermination de toutes les institutions de l’Etat» fera savoir en outre le ministre. Mettant en relief l’ampleur prise par ce phénomène, il a également déploré les conséquences néfastes de cette pratique criminelle sur la consécration des objectifs du développement durable, rappelant son impact nuisible sur le Trésor public et sur le bon fonctionnement des entreprises. La corruption constitue donc ce fléau très dommageable pour l’Etat et ses dangers ne diffèrent pas de ceux du terrorisme, du crime organisé et des autres formes de criminalité transfrontalières» a encore soutenu M. Brahimi. «La lutte contre ce phénomène est une priorité de l’heure eu égard à la menace que représente cette pratique criminelle pour l’économie, la sécurité et la stabilité» a-t-il ajouté. Une priorité dont le secteur de la Justice est entièrement conscient de l’importance de la mission à mener dans son domaine avec l’appui des officiers enquêteurs de la police judiciaire qui ont démontré leur maîtrise et leur professionnalisme en la matière. «La détermination, poursuit-il, des hautes autorités de l’Etat pour venir à bout de ce fléau a également comme objectif de récupérer l’argent des richesses ayant fait l’objet de prédation». Ce processus qui se poursuivra a été mis en branle, explique t-il suivant une approche globale, précise t-il, faisant ainsi allusion à la mise a profit de la coopération internationale et l’exploitation efficiente des accords et conventions internationaux y afférents que l’Algérie a ratifiés.



La loi sera appliquée dans toute sa rigueur



Le ministre tiendra aussi à mettre en exergue que dans le sillage de l’opération «Mains propres», la loi relative à la lutte et la prévention contre la corruption sera appliquée dans toute sa rigueur suivant les principes consacrant d’une part, le principe de l’indépendance de la justice et garantissant, de l’autre, la tenue d’un procès équitable pour les mis en cause. Il sollicite en outre les organismes concernés par la lutte contre la corruption à redoubler d’efforts en matière de contrôle des deniers publics, de mise en échec de toute tentative visant leurs détournement ainsi qu’à œuvrer à la promotion des valeurs d’éthique et de probité au sein de la société. Il souhaite en outre que cette journée d’étude puisse constituer une opportunité à même d’aller vers des recommandations devant accélérer la mise en application des dispositions juridiques et organisationnelles en vue de restituer l’argent volé. «Ceci ne relève pas de l’impossible» insiste encore M. Brahimi rappelant que les institutions chargées de cette mission disposent des capacités humaines et matérielles nécessaires pour consacrer cet objectif. A noter que les travaux ont été axés sur deux volets. Le premier a trait aux mécanismes de préservation des entreprises et projets économiques concernés au titre d’enquêtes et de procédures judiciaires.

A ce propos, Mme Fas Lydia juriste évoquera dans une déclaration à El Moudjahid certaines des mesures civiles tendant à sauvegarder la pérennité de ces entreprises. En ce sens, elle citera, entre la possibilité d’une saisie conservatoire ou celle de nommer un séquestre, soit une personne intègre relevant de l’entreprise pour assurer sa gestion tout comme elle évoquera l’éventualité de voir l’Etat se réapproprier ces entreprises.

Le second volet a porté sur la restitution des avoirs des crimes de corruption et d’autres mesures tout aussi efficientes les une que les autres devant être prises en considération dans le cadre des recommandations de cette journée d’étude. Pour sa part, le directeur général de l’OCRC, Mokhtar Lakhdari a soutenu qu’une économie saine et compétitive ne pourrait se constituer en dehors d’un Etat de droit, d’un esprit d’éthique et de la transparence dans la gestion

Karim Aoudia