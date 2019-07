Réduction des émissions de gaz à effet de serre : La stratégie nationale exposée à Abu Dhabi

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a exposé, dimanche soir à Abu Dubaï (Emirats arabes unis), la stratégie nationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué hier un communiqué du ministère. Mme Zerouati participe en qualité de représentante du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, aux travaux de la réunion de haut niveau dans la ville d'Abu Dhabi aux Emirats arabes unis (EAU), en préparation du Sommet mondial sur le climat, prévu le 23 septembre à New York, en présence du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de ministres de l'Environnement, ainsi que d'experts et spécialistes mondiaux en matière d'action en faveur du climat représentant plus de 160 pays. Cette réunion préparatoire est une occasion d'examiner et de débattre des engagements, initiatives et orientations devant être annoncées à l'occasion du Sommet des Nations Unies sur le climat, d'autant plus que des tables-rondes ont été organisées lors de cette réunion, avec la participation de ministres de l'Environnement de plusieurs pays. A ce titre, Mme Zerouati a abordé, dans son intervention lors d'une table-ronde consacrée aux stratégies nationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Plan national pour le climat adopté par plusieurs secteurs concernés par la problématique des changements climatiques, tels que ceux de l'énergie, de l'industrie & mines, des transports & travaux publics, des ressources en eau, de l'agriculture et des forêts. Le plan national pour le climat comporte 156 actions dont 76 de réduction, 64 mesures d'adaptation et 14 autres d'accompagnement du Gouvernement pour honorer ses engagements en terme de lutte contre les changements climatiques. Ces mesures sont à même de réduire des millions de tonnes d'émissions de CO², d'économiser les hydrocarbures valorisables et exportables et de développer les énergies renouvelables.

S'exprimant lors de la table ronde sur les contributions nationales des secteurs de l'énergie et des transports, Mme Zerouati a salué les efforts consentis par l'Algérie qui veille à assurer une énergie propre, telle que le gaz naturel, en vue de couvrir les besoins locaux, outre les mesures juridiques et réglementaires mises en place pour le développement des énergies propres et renouvelables ainsi que la consolidation de l'efficience énergétique. Pour ce qui est des transports, la ministre a mis en avant les mesures prises, à l'image de l'introduction de nouveaux systèmes amis de l'environnement et la création d'autorités régissant le transport urbain au niveau des grandes villes, de manière à réduire les émissions. La généralisation du contrôle technique des véhicules en termes d'émissions de CO² permettra à l'Algérie de réduire les émanations à 65%.