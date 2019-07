Gold Cup : La Jamaïque et les Etats-Unis complètent le dernier carré

La Jamaïque et les Etats-Unis ont empoché les deux derniers billets pour les demi-finales de la Gold Cup en battant respectivement le Panama et Curaçao sur le même score (1-0), dimanche. Les «Reggae Boyz» ont dû attendre la 75e minute pour prendre l'avantage grâce à un penalty de Darren Mattocks. Ils disputeront leur troisième demi-finale de Gold Cup consécutive mercredi face aux Etats-Unis qui les avaient battus en finale de l'édition 2017 (2-1). Le tenant du titre et pays-hôte n'a guère convaincu face à la surprenante équipe de Curaçao, 80e au classement Fifa, mais «Team USA» a assuré l'essentiel grâce aux éclairs de Christian Pulisic. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Weston McKennie (25) qui a repris de la tête un centre de Pulisic.

Les Américains, conspués par leurs supporters, ont été malmenés en fin de rencontre, mais le gardien de but Zach Steffen a sauvé son équipe en détournant un tir de Leandro Bacuna à la 84e minute. L'autre demi-finale opposera, mardi, le Mexique, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Gold Cup, à Haïti, nouveau venu à ce stade de la compétition dans le tournoi qui oppose les meilleures nations de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes).

Les résultats de dimanche :

A Philadelphie (Pennsylvanie) Jamaïque bat Panama 1 à 0 But Jamaïque : Mattocks (75 s.p.). A Philadelphie (Pennsylvanie) Etats-Unis battent Curaçao 1 à 0 But Etats-Unis : McKennie (25). Le programme des demi-finales : Mardi: Mexique - Haïti à Glendale (Arizona) Mercredi : Jamaïque - Etats-Unis à Nashville (Tennessee).