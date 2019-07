Cyclisme : Tour de France : Bahrein aligne Nibali en capitaine et quatre débutants

L'Italien Vincenzo Nibali, deuxième du Giro, tiendra dans le Tour de France le rôle de leader de l'équipe Bahrein, qui alignera quatre débutants (Garcia, Mohoric, Teuns, Tratnik).

Vainqueur du Tour 2014, Nibali se présentera pour la huitième fois au départ de la Grande Boucle, un an après avoir été contraint à l'abandon à la suite d'une chute provoquée par un spectateur dans la montée de l'Alpe d'Huez. «Après la première arrivée à La Planche des Belles Filles (6e étape), je verrai où j'en suis», a annoncé le Sicilien (34 ans), qui s'était imposé dans la station vosgienne l'année de sa victoire à Paris. A la fin du Giro, le «Requin de Messine» avait déclaré viser un succès d'étape ou le maillot à pois du meilleur grimpeur. Mais, une fois sa récupération faite, il a ouvert le champ des ambitions : «Cela dépendra de mes sensations dans la première semaine.» Nibali aura avec lui son lieutenant habituel en montagne, l'Italien Damiano Caruso, avec lequel il vient d'effectuer un stage de deux semaines dans les Alpes. Le rouleur australien Rohan Dennis, deuxième du récent Tour de Suisse, sera lui aussi de la partie. «Mon objectif sera de réussir dans certaines étapes comme par exemple le chrono de Pau et d'aider mes coéquipiers», a commenté le champion du monde en titre du contre-la-montre, qui a porté le maillot jaune en 2015. Sa formation a fait appel également à deux espoirs du peloton, le Slovène Matej Mohoric (24 ans), actuellement l'un des descendeurs les plus spectaculaires, et l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (23 ans). Le Belge Dylan Teuns, vainqueur d'étape au Dauphiné, découvrira lui aussi le Tour à l'âge de 27 ans, tout comme le rouleur tchèque Jan Tratnik (29 ans). L'équipe Bahrein au Tour de France : Vincenzo Nibali (ITA), Damiano Caruso (ITA), Sonny Colbrelli (ITA), Rohan Dennis (AUS), Ivan Garcia Cortina (ESP), Matej Mohoric (SLO), Dylan Teuns (BEL), Jan Tratnik (CZE).