Grand angle : Marketing ?

L’annonce de la reprise du dialogue entre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et les Etats-Unis a été saluée par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Une réaction attendue. C’est même le contraire qui aurait été surprenant. En effet, on ne peut pas être le patron de l’ONU et ne pas se réjouir de toute velléité de dialogue entre des parties en conflit. Le dialogue, ne cesse d’affirmer l’ONU, est la voie la plus appropriée pour aplanir les divergences et régler les différends. Et c’est pour cette raison qu’il est préconisé. M. Guterres ne pouvait dès lors que soutenir «pleinement les efforts continus des parties pour établir de nouvelles relations vers une paix et une sécurité durables et une dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne». Une déclaration qui intervient au lendemain de la troisième rencontre entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong- un. Jamais deux sans trois semble être la devise des deux hommes, qui, faut-il néanmoins le souligner, alternent le chaud et le froid. Ainsi après un premier sommet à Singapour qui a suscité moult espoirs de voir enfin les deux pays entretenir des relations apaisées, ce qui n’aurait pas manqué d’influer positivement sur l’ambiance prévalant dans la péninsule coréenne, les ambitions ont été revues à la baisse après l’échec de la deuxième rencontre en février dernier. Le sommet de Hanoï a même jeté un nouveau froid entre les deux pays. À l’issue de cette rencontre accueillie par le Vietnam, les deux hommes se sont mutuellement critiqués. Chacun faisant porter à l’autre la responsabilité de la déconfiture. Mais ils viennent de prouver qu’en politique, les lignes bougent et que rien n’est figé. Voulant démontrer la bonne foi dont ils se prévalent depuis leur première rencontre, ils se sont retrouvés dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre (1950-53), qui a vu s'affronter également la Chine et les Etats-Unis. Le choix du cadre n’est pas anodin. Il est même emblématique. Toutefois, cette visite historique dans la péninsule coréenne, qui a vu un président américain fouler le sol de la Corée du Nord et qui a été qualifiée d'«extraordinaire» par Pyongyang, doit être fructifiée. Selon Donald Trump, les négociateurs des deux pays devraient entamer leurs discussions «au cours des deux ou trois prochaines semaines». A la mi-juillet, selon son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo. Pourtant Trump a pris le soin de modérer les attentes : Les négociations vont « commencer un processus et on va voir ce qui se passe » a-t-il annoncé. En fait, ce qu’il y a surtout d’espérer, c’est que cette nouvelle dynamique que l’on veut insuffler ne soit pas une simple opération de marketing mise en scène pour des calculs de politique interne.

Nadia K.