Dénucléarisation de la péninsule coréenne : « Les négociations reprendront dans deux à trois semaines »

Le président américain, Donald Trump, a déclaré dimanche que les Etats-Unis et la Corée du Nord vont reprendre les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne dans deux ou trois prochaines semaines, ont rapporté des médias locaux. S'exprimant à la presse dans la zone démilitarisée située à la frontière entre deux Corées après sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le locataire de la Maison-Blanche a affirmé que «les délégations opérationnelles des deux pays vont entamer des pourparlers dans deux à trois semaines sur la question de la dénucléarisation». «Nous sommes convenus que nous allons chacun désigner une équipe. Les équipes vont essayer de régler certains détails», a ajouté M. Trump, notant que les équipes commenceraient à se rencontrer au cours des deux à trois prochaines semaines. «La vitesse dans la concrétisation de ces pourparlers n'est pas l'objectif», a souligné, toutefois, le président américain. Le président américain, Donald Trump, a rencontré dimanche son homologue nord-coréen dans la zone démilitarisée de Panmunjom entre les deux Corées, illustrant le rapprochement historique avec Pyongyang. Il s'agit du troisième sommet entre les deux dirigeants nord-coréen et américain depuis leur rencontre historique de Singapour en juin 2018 et la rencontre de Hanoï en février, dans l'espoir de relancer le processus de rapprochement avec Pyongyang.