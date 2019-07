Sahara Occidental : Réunion préparatoire à Vitoria pour la 44e conférence de l’Eucoco

La commission des coordinations européennes pour la solidarité avec le peuple sahraoui s'est réunie dimanche à Vitoria (Espagne) pour la préparation de la 44e édition de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), prévue novembre prochain.

Présidée par Pierre Galland, président de la coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui, la réunion a débattu d'une plateforme pour la préparation de l'EUCOCO 2019 concernant le contenu, la participation et les objectifs comme étant le plus grand évènement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Ont pris part à cette réunion, le président du comité algérien pour le soutien au peuple sahraoui, Said Layachi, et des représentants de pays européens, à l'image de l'Espagne, l'Italie, la France et la Belgique. Intervenant à cette occasion, le ministre délégué sahraoui pour l'Europe, Mohamed Sidati, a présenté un aperçu sur les développements de la cause au niveau de l'ONU et de l'UA, insistant sur l'importance de mettre en place de nouvelles méthodes par le mouvement de solidarité afin de plaider pour cette cause juste. Mettant en avant l'importance de cet évènement, M. Galland a accueilli favorablement tous les idées et concepts proposés en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à l'EUCOCO. De son côté, la déléguée du front Polisario en Espagne, Khira Boulahi a indiqué que la 44e édition de l'EUCOCO constituera un défi pour activer le programme du mouvement de solidarité. Organisée novembre dernier sous le slogan : «Pour l’indépendance du Sahara Occidental. La responsabilité de l'Espagne et de l'Europe dans la solution», la 43e édition de l'EUCOCO a réitéré la nécessité de renforcer les liens entre le mouvement de solidarité et les différents intergroupes parlementaires afin d'«encourager les rencontres et les actions internationales. L'EUCOCO est le rendez-vous annuel le plus important du mouvement de solidarité européen pour le soutien au peuple sahraoui.



« La sécurité et la stabilité en Afrique du Nord ne se matérialiseront qu’avec la décolonisation du Sahara occidental. »



D’autre part, la militante sud-africaine pour la justice sociale, les droits de l'Homme et l'environnement, Catherine Constantinides, a affirmé que la «sécurité et la stabilité en Afrique du Nord ne se matérialiseront qu'avec la décolonisation du Sahara occidental», soulignant la nécessité de résoudre le conflit qui dure depuis plus de 40 ans. S'exprimant lors d'un colloque à l'Assemblée française sur le Sahara occidental et les défis sécuritaires, Mme Constantinides a déclaré qu'«il était nécessaire de profiter de ce moment pour éviter le retour de la guerre et de l'instabilité dans cette région». La militante sud-africaine a souligné, lors de son intervention, que la nouvelle génération sahraouie refuse de vivre dans les camps de réfugiés et à l'étranger parmi la diaspora, exprimant «l'espoir que l'ONU trouvera une solution au conflit qui dure depuis 40 ans à cause de la manipulation de certains pays de toutes les résolutions pertinentes des Nations unies». Catherine Constantinides a appelé, en outre, tous les acteurs du continent africain et des pays qui soutiennent la paix et la stabilité de demander au Maroc de respecter les droits de l'Homme, d'arrêter ses graves violations contre les civils sahraouis et de mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui, précisant que ces actes ont un impact négatif sur le processus de paix parrainé par l'ONU pour le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Dans le même contexte, la militante sud-africaine a rappelé que la garantie de la stabilité et de la sécurité dans la région commençait par le respect par le Maroc du droit international au Sahara occidental occupé. Dans ce contexte, elle a souligné que «le défi de la sécurité dans la région nord-africaine est de la responsabilité de tous les pays du continent africain». Lors de ce colloque organisé à l'Assemblée française, les participants ont demandé aux pays européens de ne pas négliger le rôle des Sahraouis dans la sécurité de la région du Maghreb et du Sahel. «La non-reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par les pays européens ne doit pas conduire à négliger son rôle dans le maintien de la sécurité régionale, mais au contraire les inviter à renforcer la capacité de la RASD en ce domaine, y compris au sein du G5 Sahel», ont recommandé les participants à ce colloque organisé à l'initiative du président du groupe d’étude sur le Sahara occidental de l’Assemblée nationale et député communiste Jean-Paul Lecoq. Le colloque, tenu dans l'enceinte de la chambre basse du parlement français en présence de plus de 100 personnes, représentants d’ambassades, élus, journalistes et citoyens engagés, a mis en évidence le rôle de la RASD dans la recherche de la sûreté et de la sécurité dans la région. R. I.