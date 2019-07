Constantine : Un documentaire sur le martyr guillotiné Aouati Mustapha

Un film documentaire intitulé «Face à la guillotine, ils voient le soleil de juillet», de la réalisatrice Soraya Ammour, sur le parcours révolutionnaire du martyr guillotiné Aouati Mustapha (1927-1958), a été projeté samedi en fin de journée à l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Constantine en présence d’un public nombreux dont des historiens, intellectuels et étudiants. Le documentaire de 1h10mn, écrit et réalisé par Soraya Ammour, relate le parcours épique du Chahid Aouati Mustapha qui tomba avec ses compagnons, Zaâmouche, Belkacem Mentouri et Ben Abbès Said, sous le couperet de la guillotine après avoir subi les pires tortures au tribunal militaire de la Casbah de Constantine.

Ce travail de mémoire a été rehaussé par des témoignages vivants recueillis auprès d’amis et membres de la famille de Aouati Mustpha qui ont évoqué l’humaniste et la nationaliste que fut ce chahid, «peu connu par le public», s’accordent à dire les présents. La réalisatrice a indiqué, lors du débat qui a suivi la projection de ce documentaire, que ce travail était le fruit de quatre années de recherches et de recoupements d’information sur ce martyr originaire de la wilaya de Guelma et son parcours révolutionnaire. Révolutionnaire de la première heure, le Chahid Aouati Mustpha, qui vit le jour un 8 octobre 1927 dans la localité de Bouchegouf (wilaya de Guelma), avait été désigné après le déclenchement de la guerre de libération nationale, responsable de la cellule d’organisation à Constantine et avait pris part aux offensives du 20 août 1955 aux côtés du martyr Zighoud Youcef.