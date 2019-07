Concours M’hamed Benguettaf de Bordj Bou- Arréridj : Abdelhadi Dehdouh, lauréat de la 1re édition

L’écrivain Abdelhadi Dehdouh de la wilaya de Tamanrasset a remporté la première édition du concours d’écriture théâtrale M’hamed Benguettaf, a-t-on appris, dimanche, auprès de l’association culturelle «Numidia» de Bordj Bou Arréridj, organisatrice de l’évènement. L’auteur du meilleur texte théâtral a été distingué lors d’une cérémonie, tenue dans la nuit de samedi à dimanche, dans la Place El Kalaâ au centre-ville de Bordj Bou Arréridj, en présence de nombreux citoyens et d'une pléiade d'artistes locaux et d'autres wilayas, en sus de la distinction de l'écrivain Elias Farah d'Alger qui a décroché le meilleur prix du texte théâtral pour enfants. Selon les organisateurs, le comité d’organisation de cet évènement culturel a réceptionné environ 60 textes de pièces de théâtre, dont 29 pour adultes et 31 pour enfants, lesquelles ont été évaluées par des dramaturges, des écrivains et des spécialistes du domaine. Ce concours, auquel ont assisté le réalisateur Ali Aissaoui et les comédiens Hassane Kebbache, Hamid Achouri, Kamel Bouakaz et Djamel Mezouari, s'est achevé avec une remise de prix aux 3 premiers de chaque catégorie, et ce, en présence des autorités locales. A noter que cette manifestation a été organisée à l’initiative de l'association culturelle Numidia de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, en coordination avec le ministère de la Culture, l’office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) ainsi que les services de la wilaya.