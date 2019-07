Concours des programmes radiophoniques de l’ASBU : La radio algérienne décroche deux prix

La radio algérienne a remporté deux prix au concours des programmes radiophoniques de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) (abréviation en anglais d'Arab States Broadcasting Union), organisé du 27 au 30 juin à Tunis, en marge de la 23e édition du Festival arabe des radios et télévisions, coïncidant avec le 50e anniversaire de l'ASBU.

Le premier prix est revenu au programme «Lui, non autrui», de la radio culturelle, présenté par Abderrahmane Djellouli, et réalisé par Elhadi Ghazi, tandis que le deuxième prix, décerné dans la catégorie des programmes pour enfants, a été remporté par le programme «Entre les mains du net et la colère des mères», de la Chaîne I, présenté par Saïda Berriche et réalisé par Habib Tata. La radio algérienne a décroché également le prix des échanges des programmes radiophoniques pour la 8e fois consécutive. Cent quarante œuvres (108 au concours principal et 26 au concours parallèle) étaient en lice pour cette compétition à laquelle ont pris part 30 radios publiques et 16 radios privées.