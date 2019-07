1re édition des journées du Sétifis du rire : Tahar Safir et Mourad Saouli « dérident » le public

Les humoristes Tahar Safir de Biskra et Mourad Saouli de Sétif ont auréolé, dans la nuit du samedi à dimanche, les familles et les jeunes sétifiens dans une ambiance empreinte de bonne humeur et de rire, à travers leurs représentations «Arabe ouela Batalna» et «H'na Kheir», et ce, en ouverture de la 1ère édition des journées du Sétifis du rire, organisées dans le théâtre en plein air de la maison de la culture Houari-Boumediene. Cet événement artistique, qui s'étalera jusqu'au 3 juillet prochain et initié par la direction de la culture de la wilaya, a été entamé avec le spectacle décapant de Tahar Safir, natif de la capitale des Zibans, qui a emporté le public dans son univers humoristique et drôle en traitant divers problèmes sociétaux, rythmés par des chansons à l'instar de «Henni rouhek ya zaoueli», «Zouej El Youm Saîb ou ghali». Cette première soirée s'est poursuivie avec le comique Mourad Saouli, qui a ravi, à son tour, le public avec son spectacle «H'na Kheir», au cours duquel il s'est focalisé sur la psychologie du citoyen algérien avec son côté inquiet, nerveux mais aussi sa bonté. L’artiste a brillamment interprété ce spectacle fusionnant divers sujets, le tout dans un style hilarant suscitant de grands fous rires du public jusqu'à en perdre le souffle. A l'issue de son show, le comédien Mourad Saouli a révélé, à l'APS, qu'un autre spectacle intitulé «N'rouhou Gaâ» est en cours de préparation et devrait voir le jour d'ici le mois d'octobre prochain, au plus tard, et qui sera dédié à la problématique du changement de mentalités et à la pensée négative.