Note de lecture : Parcours exemplaire d’un combattant

Les éditions Rafar, qui se sont spécialisées dans les ouvrages consacrés à la guerre de Libération nationale, viennent d’éditer la Foi et ma détermination m’ont sauvé, de Brahim Benbrahim, revu par notre consœur Leila Boukli.

L’ouvrage donne un aperçu sur le parcours exemplaire de Brahim Benbrahim et son frère Larbi durand la guerre de Libération nationale. Ce poignant témoignage révèle que «les blessures du passé sont tellement profondes, et malgré la liberté acquise, elles continuent à faire mal et à susciter débats et controverses».

Brahim Benbrahim fait appel à sa mémoire pour nous raconter ce qu’il a vécu et ce qu’a été sa vie entre 1930 et 1962. Après l’indépendance du pays, Benbrahim constate avec amertume les convoitises de ses anciens compagnons d’armes et de la course effrénée au pouvoir. L’auteur nous invite ainsi à revivre son engagement, ainsi que celui de son frère et des gens de sa région natale en mettant en exergue ses missions et en évoquant l’engagement des militants de la cause nationale qu’il a eu à connaître.

L’auteur tenait à mettre en relief, au début de son témoignage, que la France coloniale, humiliée par l’Allemagne nazie et par l’Indochine, s’est acharnée sur l’Algérie mais, souligne-t-il, «ni la spoliation, ni la torture, ni le napalm, ni les lignes électrifiées, Challe et Morice, ni les champs de mines, ni les enfumages, ni le déracinement, ni les déportations n’ont eu raison de la détermination du peuple algérien à recouvrir sa liberté. Benbrahim débute son témoignage en évoquant un passage de son enfance au village

Takdem situé à Dellys, la vie de tous les jours... Le jeune Brahim donnait déjà du fil à retordre à ses parents qui voyaient en lui un débrouillard. C’était le temps de la misère, mais il garde de bons souvenirs de sa mère. Son père a subi, lui, les affres de la France avec ses multiples arrestations, emprisonnements et tortures. Son calvaire, note l’auteur, durera cinq longs mois. Brahim se fait arrêter la première fois le 13 juillet 1945 à Sidi Daoud et sera emprisonné à Baghlia.

À la mort de son frère Allel, Brahim est sollicité par Mohamed Zerouali, Hasbellaoui Abdelkader et Omar Boudaoud pour prendre le relais de son frère. En 1955, Brahim se rend au Maroc où de nouvelles missions l’attendent, dont notamment l’acheminement des armes vers l’Algérie, sous les directives de Abdelhafid Boussouf. Il se chargera aussi de prendre en charge les journalistes et speakers de La voix de l’Algérie libre. Benbrahim regrettera au passage le fait que le rêve d’un Maghreb uni ne soit pas concrétisé.

Après le Maroc, Brahim Benbrahim est muté en Espagne pour d’autres missions pour lesquelles il s’acquittera avec brio. Puis vint pour l’auteur, le temps des désillusions avec l’indépendance acquise. «Personnellement cette euphorie passée, je ressentis une grande désillusion. Une lutte sans merci pour le pouvoir commençait», avant de conclure que «durant l’été 1962, le pays entra dans un déchirement inqualifiable».

Abdelkrim Tazaroute