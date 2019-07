Adrar : Forte affluence au jardin écologique

Une large affluence du public, notamment les familles, est relevée au jardin écologique en milieu ouvert de l'administration pénitentiaire à Adrar, surtout le week-end, a-t-on constaté. Cet agréable jardin situé au nord de la ville d'Adrar est pris d'assaut, notamment le soir, par les familles en quête de détente et de fraîcheur après les affres de la canicule de la journée, dans cet espace doté aussi de jeux par l'administration pénitentiaire. Avec des pics de visites le week-end, les instances ayant la charge de gérer cet espace écologique y ont prévu diverses activités récréatives visant à consolider les atouts de cette destination, dont des soirées musicales d'artistes locaux, des jeux de tombola et des concours culturels. Des jeux pour enfants, des exhibitions équestres et des piscines mobiles y ont été également prévus pour satisfaire les goûts divers des visiteurs. L'initiative a été largement saluée par de nombreuses familles qui viennent changer d'air et se détendre, pour ne quitter l'endroit qu'à une heure tardive de la nuit.