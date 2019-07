Tizi Ouzou : 400 enfants des hauts- plateaux sur le littoral

450 enfants issus de familles nécessiteuses habitant les wilayas des Hauts plateaux bénéficieront de séjours au bord des plages de Tizi-Ouzou, et ce, dans le cadre des échanges et de la solidarité entre les wilayas. Pris en charge par la direction de l’Action sociale et de la Solidarité et la wilaya de Tizi-Ouzou, ces enfants, dont des orphelins et handicapés, sont issus de Bouira, Sétif, Médéa, Guelma et El Oued.

Cette louable initiative est organisée en sessions d’une douzaine de jours, à raison de 150 enfants par session, et dont l’âge est de 8 à 14 ans.

Un riche programme d’animation et de détente est mis en œuvre par la direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité pour permettre à ses hôtes de passer de merveilleuses vacances. Outre des sorties sur la plage à Tigzirt et Azeffoun, ce programme, mis en place en collaboration avec les directions de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, comporte aussi des sorties aérées avec visites guidées au niveau des sites historiques et touristiques de la wilaya. Ces enfants nécessiteux et aux besoins spécifiques passeront leur séjour au niveau du centre psycho-pédagogique de Tadmait, à l'ouest de Tizi-Ouzou, qui dispose de toutes les commodités. La première session de ce programme qui s'étalera jusqu'au 10 août prochain a été entamée depuis le 25 juin dernier. Il faut signaler que 50 autres enfants de Tizi-Ouzou bénéficieront eux aussi de ce séjour de solidarité.

Bel. Adrar