Saison des vendanges : Les raisins de la colère

Détentrice de l’auréole de Bacchus en tant que plus grande productrice de vignoble en Algérie, la wilaya de Boumerdès continue d’engranger les éloges pour sa très grande générosité à pourvoir le vignoble national de ses plus beaux cépages. A contre-courant de sa montée en puissance, sur les vastes coteaux avoisinants des plaines de Bordj Menaïel, Dellys , Sidi Daoud et Baghlia, nous voilà propulsés vers les vendanges du fabuleux millésime: du cardinal, le Muscat, le dattier, le Red Globe et la Sultanine. Avec l’introduction du nouveau système appelé la pergola (pieds de vignes en suspension) l’année écoulée, la wilaya de Boumerdès a enregistré une production annuelle de plus de 2,4 millions de quintaux —une production astronomique qui a fait mouche lors de la dernière fête du raisin à Bordj Menaïel. Cette terre nourricière, après tant d’années de profusion viticole, se trouve aujourd’hui gagnée par tant d’années d’efforts, sa réputation pour ce fruit « paradisiaque » vient d’être entamée par un champignon parasite appelé le mildiou. Aussi, à notre visite sur l’un des vignobles situés sur le trajet entre Baghlia et Thouabet, les agricultures font montre de pessimisme sur ce nouveau fléau qui vient de s’abbatre sur le vignoble. « Il peut cette année engendrer des pertes colossales », disent les fellahs. Boosté par les intempéries du printemps passé, le mildiou s’apprêterait à provoquer de gros dégâts. Les spécialistes recommandent aux vignerons des produits phytosanitaires.

Les prévisions pour l’année en cours sont de l’ordre de 2,4 millions de quintaux, contre un record de 2,8 millions enregistrés l’année dernière, selon Abdelkrim Chibane responsable de l’unité de prodution et du service technique à la DSA de Boumerdès. Selon les derniers chiffres de la direction technique, la superficie de la culture viticole à Boumerdès est de l’ordre de 11.000 hectares.

La majorité de ces terrains se trouvent dans la partie est de la wilaya, tels Dellys, Baghlia, Sidi Daoud, Bordj Menaïel, Legata et les Issers. Sur le flanc nord, dans la plaine du mont Bouberek, c’est le domaine du Red Globe où jaillissent les toutes premières grappes issues du système pergola. A cette toute nouvelle marque déposée dite le Grenache rouge, le jus de raisin ne serait qu’abondant, là ou le mildiou n’a pas encore frappé, disent les agriculteurs. Dans cette vaste contrée qui reste encore à défricher pour planter un très large cépage, la surface réservée à la viticulture a augmenté d’environ 500 ha. Parmi les obstacles majeurs, le manque d’eau pour l’irrigation du vignoble. Cette situation pousse les fellahs dans certains cas à avoir recours à des piquages (lire pompage illicite d’eau pour irriguer leurs champs). L’utilisation des nouvelles techniques d’irrigation, tel le goutte-à-goutte traditionnel prend pied dans le nouveau système « Pergola » nouvellement installé. L’autre bataille à mener au bout de cette grande chaîne agro-alimentaire reste la commercialisation des produits. Aujourd’hui encore, la wilaya de Boumerdès reste confrontée à la commercialisation, le nerf de la guerre qui manque tant à la bataille à mener : l’absence d’un marché de gros des fruits et légumes, les commerçants sont contraints d’envahir les champs de vignobles pour aller même acheter sur pied le produit. En prévision d’une abondance de la production, le prix d’un kg de raisins est déjà établi dans la nomenclature ambulante, à savoir 100 DA le kg contre 50 l’année passée. Un présage qui en dit long sur le pessimisme affiché des vendangeurs.

Mohamed Ben