Eaux embouteillées : Un phénomène qui prend de l’ampleur

Le marché des eaux embouteillées figurent parmi les plus florissants en Algérie. De nouvelles marques émergent tous les jours, pour consolider l’étroite relation entre le consommateur et ce produit qui fait l’unanimité dans tous les foyers, devenant ainsi le «must» pour la famille.

Peu importe, qu’elles soient minérales ou de source, le goût, le prix aussi, variables en fonction des produits, celles-ci ont réussi, en quelques années, comme par magie, à bouleverser nos comportements et nos habitudes alimentaires. La fameuse bouteille de Messerghine,Youkous, Ovitale, Tazliza et bien d’autres accrochent le citoyen, et s’imposent parmi les produits de première nécessité les plus vendus et les plus sollicités. La tendance à s’éloigner de l’eau de robinet pour étancher sa soif est sans cesse grandissante, chez nous, et on n’hésite pas à consacrer tout un budget pour ces eaux pétillantes dont tout le monde raffole. Considérées comme étant sécurisées, en termes de qualité, ces eaux gagnent en popularité, devenant indétrônables. Ce détail, qui vaut son pesant d’or aux yeux de beaucoup d’amateurs du précieux liquide embouteillé, explique, certainement, l’arrivée de nouvelles marques sur le marché national.



3 milliards de litres d’eau produits annuellement



On se souvient, il y a des années, de la fameuse bouteille d’eau ‘‘Saida’’ la coqueluche des Algériens ou plutôt d’une certaine catégorie d’entre eux, plus particulièrement. De nombreux labels ont vu depuis, le jour, renforçant le fossé entre le citoyen et l’eau de robinet, pourtant traitée et certifiée par les analyses de laboratoires. L’octroi de concessions, rappelons-le, par le ministère des Ressources en eau fait monter en flèche le nombre d’investisseurs dans ce créneau, donc, la production et la consommation, à la fois. Il faut savoir que près de 3 milliards de litres d’eau minérale, par an, sont produits. Il n’existe pas de données sur le chiffre d’affaire de cette industrie. Le résultat ne tarde pas d’ailleurs à venir, avec une consommation de l’eau embouteillée, devenue très tendance, prenant la forme d’un véritable phénomène social. Le sac à dos des écoliers contient également la petite bouteille d’eau indispensable, au même titre que les cahiers et les ouvrages pédagogiques, inscrivant ainsi, cette dernière, parmi les comportements alimentaires de l’enfant.

Aujourd’hui, c’est un fait, le recours à la consommation de la bouteille d’eau capsulée, pour éviter d’éventuelles contaminations, n’est malheureusement pas un bouclier sûr contre les maladies à transmission hydrique, d’autant plus que les packs d’eau sont dans beaucoup de cas exposés à longueur de journée au soleil, ce qui augmente le risque de nuisance à la santé. Le président de l’Apoce, a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur des agents toxiques, dégagés par les contenants, en l’absence de culture du respect des conditions de transport et l’exposition des fardeaux d’eau à la chaleur.

Samia D.