Conjoncture : L’influence de l’axe russo-saoudien

Le renouvellement imminent de l’accord de réduction de la production de pétrole devrait être annoncé aujourd’hui, à Vienne. Une simple formalité qui pourrait éventuellement comporter quelques détails de plus au titre des engagements pour chaque pays. L'Opep devrait ainsi prolonger sa baisse de production, dans le cadre de sa stratégie adoptée en décembre 2016 et de la Déclaration de coopération issue de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue en décembre de la même année, dans la capitale autrichienne. Aussi, faut-il souligner que l’axe russo-saoudien s’avère très influent dans la conduite de la politique du cartel en matière d’encadrement de la production. Deux géants du marché pétrolier mondial qui s’accaparent 25%, sinon plus de la production mondiale et dont le poids dans le cours des choses est par conséquent évident. En fait, le compromis entre la Russie, deuxième producteur mondial, et l'Arabie Saoudite, chef de file du cartel, précédant les réunions de l’OPEP, révélé par le président russe, en marge du G20, est censé baliser la voie à l’approbation des membres du cartel et de leurs dix alliés hors Opep. Dans leur ensemble, les 24 pays, dont l’alliance est connue sous l’appellation OPEP+, qui pompent la moitié du pétrole mondial, vont bien évidemment s’aligner sur la position russo-saoudienne pour soutenir les cours, d’autant plus qu’elle exprime des intérêts communs à tous les producteurs. La Russie et l’Arabie Saoudite, qui sont également les deux plus importants exportateurs de pétrole au monde, plaident pour une coopération à long terme, option qui pourrait être abordée aujourd’hui, à Vienne. Il faut rappeler que la visite officielle effectuée par le roi Salmane Ben Abdel Aziz Al-Saoud à Moscou, en octobre 2017, la première du genre d’un dirigeant saoudien de ce rang, en Russie, dans un contexte de relations politiques plutôt tendues, avait inauguré une nouvelle ère dans le cours de la diplomatie entre les deux Etats, notamment au plan économique. Et qui dit économie, sous-tend le pétrole, en toute logique, les deux pays étant fortement dépendants de la rente pétrolière, tout comme la quasi-totalité des membres de l’OPEP et de leurs alliés d’ailleurs. Une caractéristique qui, en définitive, stimule le consensus sous l’égide de l’OPEP+ en dépit de quelques réticences motivées beaucoup plus par des rivalités géostratégiques et politiques, mais sans impact sur la finalité des décisions. L’Iran, qui se cantonne traditionnellement dans cette case, pour des motifs et raisons bien connus, n’a pas d’autre alternative que celle de soutenir la décision de la majorité pour le renouvellement de l’accord, tout en étant exempté jusqu’ici du fait des sanctions américaines qui affectent ses exportations de Brut. En fait, la prolongation des quotas de production semble faire consensus au sein de l’alliance OPEP-Non OPEP, compte tenu de l’impératif de stabiliser les cours, face à la déprime de la demande et l’abondance de l’offre stimulée essentiellement par les stocks américains. Une « nécessité » pour «rééquilibrer» le marché, soulignée dimanche par le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis, Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui. Il est attendu aussi que les réunions de Vienne planchent sur la question liée à la durée de ce nouveau pacte, soit six ou neuf mois, tel qu’annoncé par le président russe, Vladimir Poutine, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Falih, étant favorable à une reconduction de l’accord sur une période de neuf mois. En attendant, les regards restent rivés sur Vienne, où se déroule la réunion décisive d’aujourd’hui devant trancher sur la question. Il s’agit de la 6e réunion ministérielle de l’OPEP+ devant formaliser la reconduite de l’accord de réduction de la production qui exclut jusque-là l'Iran, le Venezuela et la Libye au regard des difficultés qui entravent leur production. D. Akila