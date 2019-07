Le Brent progresse à 66,53 dollars

Les cours du baril de pétrole WTI a dépassé les 60 dollars lundi au début des échanges européens, après l'annonce ce week-end d'une entente entre la Russie et l'Arabie saoudite pour limiter leur production de pétrole. Dans la matinée , le baril de la référence américaine du brut, pour livraison en août, cotait à 60,04 dollars, en hausse de 2,69% par rapport à la clôture de vendredi. Il est monté une heure plus tôt jusqu'à 60,28 dollars, son plus haut niveau depuis la fin mai. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 2,76% à 66,53 dollars à Londres. Destinée à soutenir les cours du brut, la prolongation des réductions de production «pour six ou neuf mois» a été annoncée par le président russe Vladimir Poutine vendredi en marge du G20 d'Osaka. Les 24 pays de l'Opep+, qui pompent la moitié du pétrole du globe, avaient décidé en décembre d'abaisser leur offre cumulée de 1,2 million de barils par jour (mbj) pour soutenir les cours, qui restent contenus malgré la recrudescence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Par ailleurs, la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine fait également monter les prix du pétrole ce matin», a ajouté M. Schieldrop. Donald Trump et Xi Jinping ont évité le pire en décrétant samedi une trêve dans leur guerre commerciale lors du sommet du G20 d'Osaka. Les tensions entre les deux pays font monter les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale, synonyme d'un affaiblissement de la demande d'or noir. Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi vendredi à 65,60 dollars le baril, contre 65,61 dollars jeudi dernier, a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web. Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'était le dernier jour d'utilisation comme contrat de référence, a clôturé à 66,55 dollars à Londres. Ce maintien des prix à plus de 65 dollars est soutenu par une probable prolongation de l'accord limitation de la production pétrolière par l'Opep et ses partenaires, à leur tête la Russie. En décembre 2018, l'Opep avait convenu avec les pays producteurs non Opep, dont la Russie, d'une baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour (mbj) à partir du 1er janvier 2019 répartie entre 800.000 barils pour l'Opep, et 400.000 barils/jour pour les pays partenaires dans l'accord non Opep. Cet accord de réduction de la production est arrivé à terme.