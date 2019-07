Intégration des femmes dans les stratégies économiques : Un atelier pour amorcer le changement

Aider les femmes arabes à développer une campagne de plaidoyer afin d’influer sur les politiques économiques dans leur pays est l’objectif que s’est fixé le Centre arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) créé en 1993 et qui couvre 22 pays arabes. Le constat dressé par CAWTAR, sur la base de la première étude réalisée dans 6 pays arabes — Tunisie, Algérie, Jordanie, Liban, Maroc et Egypte — sur les femmes et le commerce régional et international fait ressortir l’étendu du décalage qui existe entre le dispositif législatif et la réalité, dira Mme Hedia Hadj Youssef qui a assuré la formation durant deux jours. L’étude a aussi souligné l’existence de nombreuses similitudes entre la situation des femmes actives dans le secteur économique de ces pays. En fait, dans ces pays, la spécificité des femmes n’est pas prise en compte. «Les lois sont aveugles», a affirmé Mme Hadj Youssef. Ainsi même si les lois ne sont pas discriminatoires et placent les femmes et les hommes sur un pied d’égalité en leur offrant les mêmes droits, il n’en reste pas moins que dans la réalité la discrimination existe. Mme Hedia Hadj Youssef en voudra pour preuve le fait que les femmes sont confinées dans certains créneaux comme les cosmétiques, l’artisanat alors que d’autres créneaux de l’activité commerciale leur sont fermés pour diverses raisons : soit les financements leur sont carrément refusés soit en raison d’autres obstacles mis sur leur parcours de cheffes d’entreprise. «Les spécificités des femmes ne sont pas prises en compte», fera relever la formatrice. L’approche genre est souvent absente au moment de légiférer. De plus pour Mme Hadj Youssef, il est évident que les femmes sont en train de payer la facture de la société. Ainsi alors que le taux de diplômés est plus élevé chez les femmes, il se trouve paradoxalement que le taux de chômage est moins élevé chez les hommes. Pour changer ce constat, CAWTAR œuvre à armer les femmes arabes en leur fournissant les outils nécessaires à leur intégration dans la prise de décision économique. Il faut travailler avec l’ensemble des acteurs, gouvernement et société civile pour influer sur les lois et les procédures dans la prise de la décision. Dans cette optique et dans le cadre du partenariat entre l’Association des femmes chefs d’entreprises (SEVE) et CAWTAR un atelier sur l’intégration des femmes dans les stratégies économiques a été organisé les 26 et 27 juin à Alger. Le souhait est de faire de SEVE une locomotive pour réaliser cette campagne de plaidoyers et conduire aux changements voulus. A l’issue de cette session, les participantes sont censées repartir avec la capacité de réaliser un plan plaidoyer. Toutefois CAWTAR sait que le changement des mentalités dans le monde arabe est un projet de longue haleine et que les femmes devront encore lutter pour réduire le décalage qui existe entre le discours et la réalité.

N. Kerraz