Promotion des activités de l’artisanat traditionnel : Le fonds national sera réactivé en 2020

Le Fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel (Fnpaat) sera réactivé au cours de l’année prochaine, a annoncé, hier à Alger, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

S’exprimant en marge de la tenue de l’assemblée générale de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, il a tenue à souligner qu’«actuellement nous sommes en train de négocier avec le ministère des Finances pour voir comment alimenter ce fonds». Il a ajouté que le Fnpaat permet, entre autres, aux artisans, de financer leurs études, de préserver et promouvoir l’artisanat traditionnel pour l’acquisition, par financement, de matériaux et équipements divers exploités dans les métiers de l’artisanat, au niveau national. Le ministre a insisté à cet effet, sur la nécessité de réviser les accords et certaines lois, afin de les adapter au contexte actuel et d’instaurer un climat de travail favorable aux professionnels du domaine de l’artisanat.

Il a également indiqué qu’à travers cette révision des textes de loi, la centralisation en ce qui concerne la prise de décisions sera, sans nul doute, réduite. M. Benmessaoud a mis l’accent sur la problématique de la commercialisation à laquelle font face les artisans, indiquant qu’il va mettre en place tous les moyens nécessaires pour résoudre définitivement ce problème. Il a rappelé à ce propos que tous les hôtels ont été instruits pour consacrer des espaces d’expositions et/ou de commercialisation de produits d’artisanats, et des espaces seront réservés exclusivement pour les artisans au niveau des plages. Concernant l’exportation des produits de l’artisanat, le ministre a estimé que le fait qu’ils soient de meilleure qualité et en grande quantité, ils sont ainsi exportables et concurrentiels. Il a souligné à ce propos que «cette amélioration de la qualité et de la quantité de l’artisanat, c’est fait grâce aux efforts consentis par les artisans et les pouvoirs publics». Pour assurer la qualification des artisans et des porteurs de projets et réaliser un développement économique durable hors hydrocarbures, le ministre a insisté sur la nécessité d’encourager la formation. En réponse à une question relative au programme mis en place par le ministère pour attirer plus d’estivants, il a fait savoir qu’une commission nationale a été mise en place. Celle-ci a pour objectif d’instaurer un climat favorable aux estivants et mettre également en place tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la réussite de cette saison d’estivale. M. Benmessaoud a rappelé que 12.000 lits vont être assurés au niveau des wilayas côtières, et ce, à la faveur de l'inauguration de près de 90 nouveaux hôtels. Concernant les activités de loisirs et de sport, le ministre a indiqué que deux conventions ont été signées avec les deux secteurs, à savoir la Culture, la Jeunesse et les Sports. Ces dernières portant sur la consolidation et la diversification des activités culturelles, de divertissement et artistiques, la promotion des sports en mer et sports nautiques au profit de tous les citoyens.

Makhlouf Ait Ziane