ENIEM de Tizi Ouzou : Gel des activités

Les employés de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM), fleuron de l’industrie nationale, sont contraints de partir en congé à partir d’aujourd’hui, faute de disponibilité de la matière première nécessaire au fonctionnement des ateliers de cette usine faisant vivre 1.737 familles.

«Toute la matière première utilisée dans la fabrication des appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, climatiseurs et cuisinières, est épuisée», ont-il indiqué, tout en précisant que l’opération de renouvellement de stock est bloquée en raison du retard qu’a pris le renouvellement de la licence d’importation permettant à l’entreprise de récupérer sa matière première bloquée au port d’Alger. Dans une déclaration à l’APS, le président-directeur général de l’ENIEM, Djillali Mouazer, a indiqué que son entreprise «n’a pas pu obtenir le renouvellement de sa licence d’importation et d’exploitation des appareils électroménagers devant lui permettre de les récupérer, au port d’Alger et à l’entrepôt sous douane (ENIEM), et ce malgré les démarches effectuées dans les délais auprès du ministère de l’Industrie et des Mines».

«Tout est bloqué, ce qui a contraint l’administration à avancer le congé annuel des travailleurs à aujourd’hui, avec le maintien d’un service minimum (service commercial et administration)», a-t-il encore déploré. Cette situation, qui perdure depuis plus de trois mois, a fait réagir le député du RND, Tayeb Mokadem, qui a interpellé à plusieurs reprises les autorités compétentes pour intervenir et mettre un terme à cette situation.

Hier, le député a adressé un courrier au Premier ministre, pour solliciter son intervention urgente pour la délivrance d’une autorisation d’importation en CKD afin de pouvoir continuer la production et de sauver les 1.737 postes d’emploi.

Bel. Adrar