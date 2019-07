Céréales : Les structures de stockage, insuffisantes

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari a affirmé, dimanche à Alger, que toutes les mesures nécessaires avaient été prises et des instructions adressées aux responsables des Chambres d'agriculture au niveau national en vue de rattraper les insuffisances en termes de structures de stockage des céréales enregistrées dans certaines régions du pays.

S'exprimant en marge des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), en présence de représentants et présidents des 48 chambres, M. Omari a précisé que des instructions nécessaires avaient été données, en coopération avec l'Office national interprofessionnel des céréales (OAIC) et des coopératives agricoles, en vue de renforcer les structures de stockage de cette récolte agricole vitale, indiquant que le secteur envisageait de réduire les importations et d'exploiter les compétences nationales afin d'augmenter la production.

Une rencontre sur la filière des céréales sera également tenue en septembre prochain pour élaborer une feuille de route, avec l'association des professionnels et intervenants dans cette filière, et ce en vue de la promouvoir et d'œuvrer à la renforcer davantage et améliorer son rendement, a-t-il poursuivi.

Le ministre a souligné en outre la nécessité de se mettre au diapason de la dynamique enregistrée dans le domaine agricole, en recourant aux techniques modernes disponibles à l'instar de la technique d'irrigation au goutte à goutte afin d'économiser l'eau, d'un part, et de garantir, d'autre part, l'abondance de la production.

M. Omari a évoqué, par ailleurs, les mesures devant être respectées en vue de réaliser la sécurité alimentaire nationale, mettant l'accent sur la nécessité de changer le mécanisme de travail afin de l'adapter aux progrès enregistrés dans le domaine et d'améliorer l'efficacité des différentes filières agricoles sans négliger les mesures efficaces qui sont à même de réguler et d'organiser le marché.

Le ministre a mis en avant, dans le même cadre, la nécessité de relancer le système des coopératives, en encourageant les initiatives de leur mise en place, d'autant qu'elles contribuent au renforcement de cette filiale garantissant ainsi l'amélioration du produit en termes de quantité et de qualité.

Le Gouvernement avait décidé, récemment, de créer un Comité de veille, de régulation, de contrôle et d'évaluation de la céréaliculture, chargé de concevoir une approche claire, à court et moyen termes, en matière de rationalisation de la gestion et de l'importation des céréales.

Il incombe également à ce Comité d'effectuer un audit global sur le respect des obligations juridiques par l'ensemble des opérateurs activant légalement dans le domaine.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que la révision des statuts de la CNA permettrait de relancer ses mécanismes pour assurer le rôle qui lui est confié notamment au niveau local, et renforcer son rendement pour atteindre les objectifs escomptés. Plus explicite, M. Omari a indiqué que cette révision devrait permettre à la Chambre de renforcer son rendement du point de vue encadrement, formation, supervision ou suivi de l'ensemble des activités du développement rural et agraire, et d'œuvrer à la promotion du produit national et l'amélioration de la compétitivité.