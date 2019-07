Ressources en eau à Djelfa : Relèvement des capacités de mobilisation

La wilaya de Djelfa a bénéficié de l’inscription de neuf projets d’infrastructures destinées au relèvement de ses capacités de mobilisation d’eau, a annoncé, dimanche, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

«Neuf projets de réservoirs d’eau dotés d’importantes capacité de mobilisation sont programmés à la réalisation à Djelfa», a indiqué le ministre, lors d’une visite de travail l’ayant conduit dans de nombreuses localités de la wilaya, dont Djelfa, Medjbara, Sidi Bayzid, et Ain Ibel. «Quatre parmi ces réservoirs sont dotés d’une capacité de stockage unitaire de 10.000 m3, au moment où les cinq autres ont une capacité d’accueil allant de 1.500 à 2000 m3 d’eau», a-t-il précisé. M. Ali Hamam, qui a estimé que la wilaya «n’a pas de problèmes relatifs à un manque de ressources en eau potable», a fait part d’«importantes enveloppes destinées au secteur enregistrant», selon lui, «des préoccupations liées à sa gestion, dont nous avons pu prendre conscience dans le cadre de cette visité», a-t-il expliqué.

Outre l’accord signifié à la réalisation de ces neuf projets de réservoirs d’eau, dont trois pour la seule ville de Messaàd, en plus d’un forage, la wilaya de Djelfa a bénéficié, par la même, d’un nombre d’autres projets pour l’aménagement de certains réseaux et l’éradication du problème des fuites d’eau, entre autres, a fait savoir M. Hamam. «Les problèmes posés dans le secteur des Ressources en eau à Djelfa ne sont pas d’ordre financier, autant qu’ils requièrent une bonne coordination entre tout les acteurs concernés», a souligné, par ailleurs, le ministre des Ressources en eau. Il a insisté, a ce propos, sur l’«impératif de l’élaboration des cahiers de charges adoptés, et leur lancement dans les plus brefs délais», outre l’affectation d’une «enveloppe pour le projet d’étude et aménagement de l’Oued Mellah, traversant la ville de Djelfa». Le ministre des Ressources en eau a entamé sa visite par une inspection de la station d’épuration du chef lieu de wilaya, ou un exposé lui a été présenté sur cette structure, au même titre que sur l’état des lieux du secteur à Djelfa. Sur place, le ministre a annoncé l’affectation, au profit de la wilaya, de quatre projets de stations d’épuration des eaux usées, destinés respectivement aux communes d’ El Birine, Messaàd, Ain Ouessara et Hassi Bahbah, sur décision du Premier ministre, a-t-il informé. «Deux projets ont déjà été inscrits, dans l’attente de l’inscription des deux autres à la fin de l’année en cours», a-t-il précisé. M. Hamam s’est, également, rendu à la station d’eau potable du lieu dit «Maàlba», de la commune de Medjbara (15 km à l’Est du chef lieu de wilaya). Il a particulièrement instruit de la nécessité «de l’entretien de cette infrastructure», réalisée en 1994 et ayant bénéficié dernièrement d’un projet pour sa réhabilitation. Au bassin hydrique de «Sed Oum Droue», de la commune de Bayzid (à 75 km à l’Est de Djelfa), le ministre a entendu un exposé sur ce projet à l’arrêt (à cause d’une mise en demeure adressée à l’entreprise réalisatrice), et devant alimenter les trois communes de Sidi Bayzid, Dar Chioukh et M’liliha. M. Hamam a recommandé la nécessité de remédier à cette situation, en chargeant l’Algérienne des eaux de parachever le projet englobant six forages assurant un flux de plus de 127 l/seconde.

Un délai d’un mois a été, par ailleurs, accordé en vue du règlement de la situation du projet du bassin hydrique d’Ouled Said (nord de Djelfa) accusant également un retard et destiné aux communes de Hed Shari et Ain Afka. Le ministre des Ressources en eau a clos sa visite par une inspection du projet de réalisation d’un réservoir d’eau (10.000 M3) au lieu dit «Theniate Al Kaouafil» de la ville d’Ain Ibel. Selon les informations fournies, sur place, au ministre, le projet achevé à 100 % est attendu «bientôt à la mise en service», au même titre que la station de captage d’eau à partir du bassin «Edhzira», attendue à la réception en juillet prochain, dans le cadre de l’amélioration de la distribution quotidienne de l’eau potable à Djelfa, est-il signalé.