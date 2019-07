Alger : 80 familles relogées

Pas moins de 80 familles occupant des habitations précaires à la cité la Concorde (circonscription administrative de Bir Mourad-Raïs) ont été relogées, hier, à la cité des 2.400-Logements d’Ouled Fayet, en application du programme de relogement qui s’inscrit dans le cadre de la 25e opération, lancée récemment par la wilaya d'Alger, rapporte l’APS.

L'opération en question, qui a débuté tôt dans la journée de lundi, a pour but de lutter contre l’habitat précaire et de rendre à la capitale son lustre d'antan, et ce à la veille de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Supervisant l'opération de relogement dans sa première phase, le wali délégué de la circonscription administrative de Bir Mourad-Raïs, M. Kies Benamer, a déclaré, à cette occasion, que les familles bénéficiaires occupaient depuis des années un bidonville qui se trouve au milieu de la cité la Concorde, dénaturant ainsi le paysage de cette belle cité. Il est utile de mentionner que la 2e phase de l'opération de relogement concernera 90 familles occupant les caves de la même cité, alors que la 3e phase touchera 85 autres familles issues du bidonville du cimetière de Sidi Yahia, en sus de cinq familles de la commune d’Hydra.

Il est à noter que le wali d'Alger, Abdelkhalek Siouda, avait donné, lors d'une séance de travail consacrée au secteur de l'habitat, des instructions aux walis délégués pour «accélérer» l'élaboration des listes des bénéficiaires de logements et recenser le nombre des familles occupant des habitations précaires dans la capitale. Pour rappel, la 25e opération de relogement dans la wilaya d’Alger, lancée il y a quelques jours et scindée en quatre phases, sera marquée par la distribution de 4.000 logements, dont 1.000 logements prévus la veille de la fête de l’Independence. Le programme porte sur 2.600 unités de type LPL (logement public locatif), appelé communément logement social, et 1.400 logements sociaux participatifs (LSP).

Ce relogement touchera les familles résidant dans des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets ou encore celles vivant dans l’exiguïté dans plusieurs communes, notamment La Casbah, Baraki, Gué de Constantine, Réghaïa et Chéraga, avec la possibilité de démolir les immeubles qui menacent ruine. Quant aux sites devant accueillir les familles relogées, elles sont situées dans les communes de Souidania, Ouled Fayet, Draria et Bordj El-Kiffan, ceux-ci sont dotés de toutes les commodités (établissements scolaires, transport, centres de soins, commerces, annexes APC, unités de Sûreté nationale… ), et ce conformément à la politique du gouvernement. Il est bon de savoir que plus de 90.000 familles ont été relogées, toutes formules confondues, depuis 2014, date du lancement du grand chantier du relogement dans la capitale, permettant la récupération d’une assiette foncière de plus de 530 hectares qui a été affecté à la réalisation de projets d’utilité publique (logements, espaces verts… ).

