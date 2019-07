Les résultats du BEM connus hier : Un taux de réussite de 55,47%

Les youyous et les cris de joie ont rompu, hier, l’habituel brouhaha de la circulation qui régnait dans la capitale en cette fin de journée de travail. En effet, les résultats de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) de la session juin 2019 ont été publiés, comme prévu, à 16h, sur le site de l’Office national des examens et concours (bem.onec.dz). «Le taux de réussite aux épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM) a atteint, cette année, 55,47% au niveau national», a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed.

Lors d'une conférence de presse animée en marge d'une journée d'étude sur les activités du «plaisir de lire» au service des personnes aux besoins spécifiques, le ministre a précisé que «le taux de réussite aux épreuves du BEM (session 2019) a atteint 55,47%, tandis que le taux d'admission est de 66,73%», qualifiant ce taux de «stable» et «proche» du taux de réussite enregistré l'année précédente (56,88%).

Rappelons que le nombre des candidats aux épreuves du BEM, organisées du 9 au 11 juin dernier, s'élevait à 631.395 candidats, dont 52,27% de filles.

Ceci en incluant les 4.332 détenus qui ont également passé les épreuves du BEM. Ceux-ci ont été répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés comme centres d'examen par le ministère de tutelle. On saura prochainement quel est le taux de réussite parmi la population carcérale, dont l’intérêt pour les études se confirme d’année en année.

Pour les autres, il faut savoir que les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire, ainsi que ceux dont l'addition de la moyenne décrochée à l'examen national et celle de l'évaluation continue de l'année scolaire est égale à 10/20. Une chance de rachat est octroyée à ceux qui ont bien travaillé durant l’année, mais qui, pour une raison ou une autre, ont échoué aux épreuves de cet examen. Dans ce cas, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM. Selon certains correcteurs, les candidats au BEM à la session de juin dernier ont obtenu de bonnes notes et même excellentes dans certaines filières

Cela va sans dire que la majorité des parents a poussé un grand ouf de soulagement et exprimé son contentement. «Nassim est l’aîné de mes enfants. Je suis très fière de lui. Il a décroché son BEM avec 15 de moyenne, et ce n’est que le couronnement d’une année scolaire où lui a bûché, et où nous les parents avons mis tous les moyens pour lui assurer les meilleurs cours de soutien», nous a déclaré Amel, mère au foyer abordée devant le CEM Mohamed-El-Berkani d’Alger-Centre. Les élèves, pour leur part, n’ont pas caché leur joie qui augure de leur passage au palier supérieur, à savoir le lycée. Wahid n'a pas cru que son fils a obtenu le brevet. Il s'est déplacé lui-même à l'établissement. «Mon fils a eu une année scolaire moyenne. J'avais vraiment des doutes quant à sa réussite. Je suis tres fier de lui», a-t-il dit.

Très contente, Feriel est venue juste pour connaître son classement. «Je savais que j’allais réussir, j’ai très bien travaillé, lors des épreuves. Pour moi, c’était évident d’obtenir le BEM», a-t-elle dit.

Néanmoins, il faut dire que le succès n'a pas été du côté de tous les élèves. La déception était également au rendez-vous. «Mon fils n'a eu ni son BEM ni sa moyenne de passage ; je suis très déçu», déclare ce père famille, avant d’ajouter : «Ce n’était malheureusement pas un élève sérieux, il a pris cet examen à la légère, et voila le résultat.» Le garçon en question a tenté de rassurer son père mécontent en lui promettant d’avoir son BEM avec mention «très bien», sans faute, l’an prochain.

Il convient de noter que les épreuves du BEM se sont déroulées dans des bonnes conditions d’organisation et de sécurité. En effet, pour garantir la crédibilité de cet important examen marquant le passage au cycle secondaire, le ministère de l’Éducation nationale, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux, se sont attelés à coordonner les efforts à même de réunir toutes les mesures susceptibles d’assurer le bon déroulement de ces épreuves.

Trois jours durant, l’examen a été encadré par 627.655 employés répartis à travers les centres d’examens, outre les 51.114 encadreurs affectés au niveau des centres de collecte et de codage, en plus du personnel chargé de l’évaluation des copies.

Sarah A. Benali Cherif