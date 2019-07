CHU de Sidi Bel-Abbès : Le volontariat faute de mieux

A la demande du wali, une campagne de volontariat a été organisée au CHU Hassani-Abdelkader pour débroussailler les allées et aménager surtout l’assiette se trouvant en prolongement de son actuelle configuration pour servir de parking aux visiteurs. De gros moyens ont été mobilisés pour cette tâche d’utilité publique qui doit s’inscrire dans le temps et l’espace, selon les directives du premier responsable de la wilaya, pour entretenir le paysage et sensibiliser le citoyen quant à sa préservation.

En l’absence d’investissements pour l’extension de cet établissement, qui se trouve dépassé devant l’afflux des patients et sa vocation pratiquement régionale, et en attendant la réalisation d’un nouveau CHU dont les études ont été inscrites, le volontariat semble constituer un moyen de substitution pour parer au plus pressé et tenter de maintenir une image dissimulant mal la prise en charge peu acceptable des malades.

Hôpital de commune, de daïra, de wilaya, puis promu au rang de CHU, la mutation n’a pas été effectivement soutenue ou bien accompagnée, si l’on excepte bien évidemment quelques services érigés çà et là de manière sporadique, pour se répercuter aujourd’hui sur un rendement et une efficacité dans les soins prodigués.

A titre d'illustration, le service ORL fonctionne à ce jour dans des locaux de fortune, au moment où d'autres se distinguent par une certaine inactivité. Il faut dire que le sous-encadrement de cet établissement est pour beaucoup aussi dans la dégradation de la situation, aggravée par les effets d'une gestion héritée. Sur les réseaux sociaux, les appels au redressement vont croissants dans la perspective d’interpeller les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé, sur la nécessité de se pencher sur cet état de fait pénalisant la population.

Ce constat, aussi alarmant soit-il, ne doit nullement occulter l’effort de l’Etat dans l'acquisition d'équipements médicaux, ni d'ailleurs diminuer de la volonté du directeur de wilaya qui a adressé des correspondances et des rapports détaillés sur la situation en proposant des changements à la tête de ce CHU, mais sans aucune suite. Un directeur déterminé à aller au bout de l’effort, menaçant quelques gestionnaires défaillants de recourir à la justice pour manquement à des obligations et carences dans le fonctionnement. Toujours est-il qu’une volonté est exprimée pour remettre à niveau ce centre au potentiel humain énorme dans le domaine médical et lieu également de formation pour les étudiants de la faculté de médecine de l’Université Djilali-Liabes. Il y a assurément urgence devant la gravité du diagnostic.

A. Bellaha